調性不合？台灣設計展前進彰化中興莊 封殺「行動故事車」惹議

彰化中興莊行動故事車示意圖。（楊秋蘋提供）

台灣設計展首度移師彰化，預計雙十國慶日全面登場，而彰化主展場之一的中興莊眷村文化園區，將變身為以在地青年品牌為核心的「人人百貨」，但眷二代組成協進會推出的「行動故事車」卻遭到封殺，最後只能向彰化市公所爭取路權，讓故事車向參觀民眾免費介紹中興莊歷史。

青年發展處處長陳柏村表示，該協進會沒有提出申請，行動故事車的質感、調性與氛圍，也與策展的「人人百貨」不合，這是要營造青年的舞台，所有入展館的年輕業者都是經過評選才能登場。

文化局指出，中興莊故事館受到6月到8月連續降雨等天候因素影響施工進度，正積極要求施工單位加派人力，全力趕工中，務求在確保品質與安全前提下，儘速完成相關工程。

彰化縣中興莊眷村人文協進會總幹事楊秋蘋強調，原本是要在今年10月入駐故事館，因工程延宕而無法如願。為了讓更多人認識中興莊的眷村文史，才會想要透過行動車，由志工來免費導覽，讓參觀的民眾不只看設計展，也能知道中興莊的故事。

楊秋蘋強調，台灣設計展在中興莊登場，這是讓更多人了解彰化縣歷史最悠久眷村的大好機會，原本要創造「共好」環境，讓中興莊與設計展能夠雙贏。如今，行動車無法在設計展期間進駐中興莊，她已向彰化市公所申請路權，行動車將停在中興莊入口道路旁，進行文史導覽。

台灣設計展把彰化中興莊改造為「人人百貨」，為年輕人打造舞台。（記者劉曉欣攝）

彰化中興莊行動故事車已向彰化市公所申請路權，10月10日起將停在門口外，照片白車停放處。（記者劉曉欣攝）

彰化中興莊是彰化縣歷史最悠久的眷村，也是這次台灣設計展的展館之一。（記者劉曉欣攝）

