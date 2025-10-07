為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東北季風帶雨至週六 氣象署估10月下旬轉涼

    2025/10/07 18:52 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天至週六（8至11日）受東北季風影響，迎風面有雨，但冷空氣不強，降溫幅度不大。中央氣象署預報，預估10月17日、18日才會有較明顯的降溫，各地高溫可能降至30度以下。

    氣象署原估近日東北風來源為哈隆颱風，不過哈隆颱風提早於明天開始北轉，對台灣影響減少。因此，氣象署預報員張承傳表示，東北季風今天開始影響台灣，不過冷空氣不強，所以降溫幅度較小。

    張承傳表示，東北季風將持續影響至週五，未來3天迎風面有雨，基隆北海岸、東北部、恆春半島局部短暫陣雨，花東零星短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部小範圍局部短暫雷陣雨。

    週六東北季風減弱，但水氣稍多，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，中南部地區及其他山區午後局部短暫雷陣雨。

    下週日至下週二（12至14日）轉為偏東風，水氣較少，基隆北海岸、東半部、恆春半島零星短暫陣雨，西半部多雲到晴，中南部及其他山區午後局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，這波東北季風來源是北邊冷高壓，但冷空氣不強，高溫僅「略降」，未來3天各地高溫31至34度，明天竹苗、台南可達35度，週六之後氣溫會再略為上升1至2度；清晨夜晚溫度變化不大，最涼大約25至27度。

    至於台灣轉涼時間點，張承傳表示，10月17日、18日北邊的東北季風南下，較能感受到明顯降溫，高溫預估可低於30度。至於熱帶系統發展，南海後續仍有發展機會，氣象署會持續觀察。

    中央氣象署製圖提醒未來三天高溫情況。（氣象署提供）

    中央氣象署製圖提醒未來三天高溫情況。（氣象署提供）

