台南「水果超人」出動！ 2000斤直送花蓮災區 補充愛的維他命

由各界推動的偏鄉公益計畫，今年將變身「水果超人」，援助花蓮災區。（記者吳俊鋒攝）

一群醫生、老師、企業家、本土演員等攜手台南大坑休閒農場，推動援助花蓮光復鄉的公益計畫，大夥化身「水果超人」，集資逾16萬元，購進2000斤鮮採的葡萄柚、木瓜柳丁，明凌晨將由專車直送駐紮當地的義煮團，搭配餐食一起送暖給災民，補充「愛的維他命」。

公益水果計畫已邁入第5屆，之前都是深入偏鄉，捐助低收入戶或弱勢孩童，在COVID-19最嚴峻的時候，也曾送至醫療院所，慰勞辛苦的防疫人員；因花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游居民家園毀損，今年改為挺進花蓮，直送逾300公里遠的光復重災區，也為救援工作盡份心力。

請繼續往下閱讀...

鮮採的木瓜柳丁與葡萄柚，今午陸續在大坑休閒農場完成裝箱，等待專車載運，園主蔡澄文表示，預定明天凌晨啟程，中午前應能抵達，已與駐紮光復鄉當地的義煮團取得聯繫，將直接送達，2000斤全由他們調配，做為災民或志工的飯後水果之用。

大坑休閒農場主人蔡澄文強調，今年的公益水果挺花蓮，不分黨派、沒有顏色，只有善心，同島一命，募集數量為歷屆之最，響應者涵蓋各行業，產官學研界都有，牙醫師、教職員、大老闆，以及本土藝人鄭志偉等，還有單位主管、社團幹部，都用實際行動力挺重災區

送往災區的葡萄柚與木瓜柳丁，都來自在地知名的「吾寮果園」，主要提供國內、外旅客食農教育體驗，現場為網室栽培，收成品質佳，已建立市場口碑。

將直送花蓮災區的公益水果，在大坑休閒農場裝箱。（記者吳俊鋒攝）

送往花蓮災區的公益水果，都由大坑休閒農場主人蔡澄文鮮採。（記者吳俊鋒攝）

鮮採的葡萄柚、木瓜柳丁等公益水果，在大坑休閒農場完成裝箱。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法