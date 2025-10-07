打造智慧學習城市 台南4年砸22億率先全國推動「生生有平板」

台南市規劃未來4年將挹注22億元，率先全國啟動「生生有平板」。（台南市教育局提供）

AI時代來臨，學習也要升級！台南市長黃偉哲今（7）日宣布，將延續推動中小學數位學習精進方案，明（2026）至2029年投入22億元，全面推動「生生有平板與智慧學習」行動方案，目標讓每位學生都能擁有學習平板，讓科技助力教育、學習更聰明。

市長黃偉哲表示，台南正全力發展AI與半導體產業，隨著「大南方新矽谷推動方案」及沙崙國際高中成立，城市不只在產業布局上前瞻，更把教育與科技接軌，為孩子打造面向未來的學習環境。

台南自2022年起配合教育部推動「生生用平板」政策，主要針對偏鄉地區推行「一人一平板」，非偏遠學校則是「六班配一班載具」數量。經過4年扎實推動，全市平板使用率平均達95%，教師數位培訓完成率約96%，應用「因材網」學習平台的使用率更居全國第一。

教育局長鄭新輝說，明年起升級「生生有平板」，將投入約5億元，規劃明年至2029年共投入22億元，全面補足平板及設備數量，讓每位學生都能擁有專屬平板。未來4年，除持續更新載具、優化無線網路外，也將運用教育大數據分析，協助教師、學校與家長掌握學生學習歷程，提升教學精準度與成效。

教育局表示，根據教育部平台數據顯示，學生每週使用數位學習平台超過4小時者，在國、英、數三科測驗的通過率明顯高於未使用者，顯示數位工具確實能提升學習力。市府將持續結合AI與差異化教學，讓科技成為學生學習的最佳助力。

