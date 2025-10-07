為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國慶連假蘇花路廊南下首波車潮 估10日清晨湧現

    2025/10/07 19:51 中央社
    蘇花路廊在國慶連假期間，將啟動大客車優先措施，開放大客車行駛蘇花改路肩。（公路局提供）

    蘇花路廊在國慶連假期間，將啟動大客車優先措施，開放大客車行駛蘇花改路肩。（公路局提供）

    國慶日3天連續假期即將到來，公路局預估連假第1天，10月10日蘇花路廊南下首波車潮，將從清晨6時起湧現，持續至上午8時過後緩解。

    公路局東區養護工程分局今天透過新聞稿表示，預估蘇花路廊10日南下旅次全日交通量約1萬500輛次，首波車潮清晨6時起湧現，尖峰時段最高車流量達每小時800輛次以上，車多時段平均車流量約每小時750輛次至800輛次，車潮持續至上午8時過後緩解。

    東區養護工程分局指出，連假後期以北返車流為主，預估國慶連假最後1天12日北上旅次全日交通量約9100輛次，車潮於中午12時起湧現，持續至下午2時過後緩解。

    東區養護工程分局表示，將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段車流，國慶連假期間，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩，另外，10日凌晨5時至下午5時、11日上午7時至上午11時、12日中午12時至晚間6時，禁止21公噸以上大貨車雙向通行。

    因馬太鞍溪橋中斷，來往交通須繞行台11線行駛。（公路局提供）

    因馬太鞍溪橋中斷，來往交通須繞行台11線行駛。（公路局提供）

