為下一代量子技術研發提供機遇 美3學者獲諾貝爾物理學獎

今年度諾貝爾物理學獎7日揭曉，由3名在美國任教的學者摘下桂冠，分別為克拉克（John Clarke）、德沃雷特（Michel Devoret）及馬蒂尼斯（John Martinis），表彰三人「發現電路中的宏觀量子力學隧道效應和能量量子化」，為開發下一代量子技術提供機遇。3名獲獎者將平分1100萬瑞典克朗（約3568萬台幣）獎金。

瑞典皇家科學院在聲明中指出，物理學領域中的一個重要問題是，能夠展示量子力學效應的系統的最大尺寸是多少，而克拉克、德沃雷特和馬蒂尼斯在晶片上的實驗，成功揭示量子物理學的實際運作，因而獲得殊榮。三人利用一個手持大小的系統進行電路實驗，展示量子力學穿隧效應和量子化能階。

據報導，量子力學允許粒子直接穿過障礙，過程被稱為穿隧效應（tunnelling）。當有足夠大量的粒子參與這個過程，量子力學效應通常會變得不顯著，而獲獎者的實驗證明，量子力學特性可以透過肉眼，在宏觀上具體表現出來。

在1984年至1985年間，克拉克、德沃雷特和馬蒂尼斯利用一個由超導體構成的電子電路進行一系列實驗，超導體是一種可以在沒有電阻的情況下傳導電流的元件。在電路中，超導體元件被一層薄薄的非導電材料隔開，形成名為「約瑟夫森連接」（Josephson junction）的裝置。實驗透過精準調整和測量電路的各種屬性，能夠控制及探索電流通過時產生的現象。帶電粒子在超導體中移動，共同構成一個系統，其行為如同單一粒子填充整個電路。

宏觀的粒子狀系統最初處於電流流動且無電壓的狀態，被困在其中的系統彷彿被一道無法跨越的障礙阻擋。然而，三人實驗中的系統透過穿隧展示量子特性，成功逃離零電壓狀態。系統狀態的改變可以透過電壓的出現來檢測。同時，三人更展示系統的行為符合量子力學的預測，即具有量子化特性，意味它只吸收或釋放特定數量的能量。

諾貝爾物理學委員會主席艾瑞克森（Olle Eriksson）讚揚道，在量子力學出現100年之際，還能有新發現實屬可喜，且3位獲獎者的發現也相當實用，因為量子力學是所有數位技術的基礎。

