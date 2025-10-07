光復災區一站式平台首日績效 陳金德：慰助金受理983件

政委陳金德傍晚率相關部會，說明光復災區一站式服務平台首日成效。（記者王榮祥攝）

光復災區一站式服務平台今開張，主持站務的行政院政務委員陳金德傍晚指出，最重要的災後慰助金部分、現場共受理983件。

行政院今啟動光復鄉災區災後慰助金發放作業及一站式服務平台，中央家園支持慰助金3方案合計每戶35萬元，採取「主動訪查、直接匯入」方式，由行政院跨部會團隊入村核對資料，災民除到服務站排隊申請，也可在家等候訪查、完成領取程序。

一站式平台今上午在光復鄉市區開張，一早就有不少鄉親到場申辦，相關部會也早有準備，從解說、填表到櫃台辦理，幾乎都有專人陪同，讓許多長輩感到窩心，還讚準備功夫很好。

陳金德傍晚率相關部會說明首日績效，最重要的35萬元慰助金受理情況踴躍，整天共有983人到場申請。

他也提到，各部會今也分頭到災區逐一訪視，一共帶回約900份資料，初判可能有部分與今天到場申辦的戶數重疊，今晚會再核對，只要確認沒問題，明天開始會儘速核撥慰助金。

陳金德說，一站式平台今也受理了部分健保卡重辦、車輛報廢、商家損失補助、農損與農機補助與諮詢等，明天繼續服務。

一站式服務平台首日共有983件慰助金申請。（記者王榮祥攝）

