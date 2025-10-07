園縣市高峰會竹北登場 新增6項合作提案

竹科管局長胡世民（左起依序往右）、新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、以及台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭今天一起召開第11次園縣市高峰會，商討未來持續合作共榮共好的方向。（記者黃美珠攝）

竹苗3縣市加上竹科的「園縣市」第11次高峰會今天下午4點在新竹豐邑喜來登大飯店舉行，園縣市4個單位這次共新提6個合作案，其中4個來自新竹市，另外新竹縣和苗栗縣各提出1項，且不約而同都希望爭取自家優質的農特產品或是文創商品有更多的機會被消費者看到。

這6個新合作提案分別是：新竹縣「新竹縣市文創良品企業方案」、苗栗縣「嚴選特色優質農村伴手推介科技園區」，以及新竹市提的「共同研擬科學園區、新竹縣及新竹市的產業用地發展需求」、「有關新竹縣、苗栗縣及新竹市轄內親子館共同規劃及辦理兒童節活動」、「強化新竹市政府與新竹科學園區管理局協作機制，共同提升科學園區及其周邊市容環境品質」、「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」。

今天的峰會，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、竹科管理局長胡世民、以及台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長李金恭都親自出席。

楊文科說，新竹縣很多優質特色農特展品，近年文創產業更蓬勃發展，透過園縣市合作讓在地產業能獲得更多支持，縣府為此提出「新竹縣世文創良品企業方案」，對竹科企業、從業人員也是利多。

邱臣遠說，竹科現有17萬5000名從業人員，600多家廠商，具有強大的消費動能和親子活動需求，新竹縣市是全國出生率居高不下的縣市，把握前述人口紅利，竹市府在今年第4季起到明年農曆年前，已規劃很多刺激內需活動，也爭取結合3縣市親子館資源，一起規劃明年兒童節的系列活動和講座，從共同生活圈、共同消費圈把握住共榮共好的機會。

新竹市代理市長邱臣遠說，面臨美國關稅的挑戰，新竹市不僅持續舉辦刺激內需的活動，也看準竹科和新竹縣市的人口紅利，爭取結合3縣市親子館共同舉辦明年兒童節系列活動。（記者黃美珠攝）

