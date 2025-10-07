全場姨母笑！女球迷高舉「我單身」 導播神操作助脫單萬人嗨翻

中華職棒例行賽最終場，導播拍到場邊一名女球迷高舉寫著「我單身」的毛巾後，馬上找到另名也想脫單的男球迷，讓2人在大螢幕同框。（圖翻攝自愛爾達體育家族官方Threads）

導播懂玩！前天（5日）中華職棒例行賽最終場，台鋼雄鷹選手葉保弟獲得MVP時，導播拍到場邊一名女球迷高舉寫著「我單身」的毛巾後，馬上找到另名也想脫單的男球迷，讓2人在大螢幕同框，球場瞬間瀰漫粉紅泡泡，網上不少人敲碗後續進展。這2位當事人也不負眾望，在社群先後透露已聯繫上對方，大家都希望這場良緣能夠開花結果。

本週日，台鋼雄鷹在本季球隊例行賽最終戰，靠葉保弟8局下轟出逆轉戰局的3分砲，澄清湖主場破萬名球迷瞬間沸騰，最終就以4：3氣走味全龍，年度戰績59勝59敗2和，勝率剛好站上5成大關，葉保弟生涯首度獲選單場MVP。不過葉保弟的風采隨即被場邊球迷給搶走。

在頒獎儀式進行時，一位女球迷高舉「我單身」的毛巾吸引了導播注意，導播Take到畫面後，馬上找到場邊另一位舉著「今天我生日，好想脫單」牌子的男球迷，並且相當識趣地將2人同框放到球場的大螢幕，現場球迷被「閃」了一個措手不及，掀起歡呼聲，這2位當事人也相當捧場地，透過鏡頭對彼此打招呼，彼此看起來都有些害羞。

事後「愛爾達體育家族」特別在官方Threads分享這段畫面，搞笑Tag「#高雄良緣」、「#高雄好緣份」，「事情是這樣的，先是葉保弟敲出石破天驚逆轉三分砲奪下MVP，MVP感言後本台開始捕抓現場觀眾的喜悅表情，但意外的「放送沒有事故」，就此展開……」、「今日的本台職棒轉播做到最後意外變成了……講來電50（早期一檔經典的相親節目）不知道會不會很多人聽不懂？！」

貼文曝光後吸引超過百萬人瀏覽、上萬人按讚，大批網友都敲碗後續，「男生要勇敢一點去找女孩告白啦」、「這導播懂玩喔」、「給導播一個讚」、「導播都幫成這樣，男生要主動點，前往相約認識，明年一起進場繼續為台鋼雄鷹加油」、「澄清湖變成大型韓綜戀愛現場」、「看到畫面一直姨母笑是正常的嗎」、「好想知道他們有沒有聯絡上啊」、「我就問，後來兩位脫單沒」、「明年辦桌導播還沒來誰都不能動筷」。

沒多久男女主角都出現在官方貼文下方，留言自承是當事人，男方在Threads上轉發「愛爾達體育家族」貼文表示，「這邊回覆一下後續，已和對方聯繫，謝謝各位的關心，各位球迷明年再一起進場為台鋼加油！」；女方也在自己的Threads嬌羞稱「真的沒想到會被攝影機拍到」，並透露已與男方聯絡。吃瓜群眾們得知後嗨翻，「我願意為了見證你們的愛情進場看球」、「開花結果的話，你們兩證婚人可多了」、「姨母笑看完整篇留言」、「這不在一起可以嗎？」、「不管最後成為什麼關係，都祝福你們！」

連中職會長蔡其昌也來參一咖，出現在男方的Threads貼文下方留下一顆愛心，笑稱「我會持續關心後續發展」；他也在臉書轉發這2位男女球迷同框的畫面，開玩笑表示「不如明年開季宣傳大辦桌改成CPBL聯合婚禮！」

「愛爾達體育家族」特別在官方Threads分享這段畫面，男女主角都出現在官方貼文下方留言自承是當事人，並透露已聯繫上對方。（圖翻攝自Threads）

