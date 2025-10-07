新北第2總圖設計圖前後不一 文化局：皆延續「打開書本」概念

新北市文化局長張䕒育回應，兩個版本都是以打開的書本為設計，第一版因柵欄設計缺乏通透性，才會參考國外改變，對於相關意見都會納入考量。（記者羅國嘉攝）

新北市府將在三重打造新北市立圖書館第二總館，但議員李倩萍今（7日）議會質詢時表示，當初國際競圖設計與地方說明會提供給民眾的建物模擬圖差很大，引發外界質疑設計版本究竟以何者為準？館方未即時澄清與指正，造成資訊混淆，也凸顯資訊揭露不夠透明。文化局長張䕒育回應，兩個版本都是以打開的書本為設計，第一版因柵欄設計缺乏通透性，才會參考國外改變，對於相關意見都會納入考量。

李倩萍指出，第二總館興建經費高達40億元，市府希望打造為城市地標，地方民眾也關心是否保留活動中心及規劃足夠停車空間。圖書館應在設計階段就納入民眾意見，確保公共參與與資訊公開。

李倩萍表示，民眾支持三重圖書館改建，但面對龐大公共建設支出，市府與圖書館有責任提供完整資訊，避免社會對程序公正與經費合理性產生疑慮。第二總館以「打開的書本」為設計理念，但目前造型卻與一般住宅外觀相似，缺乏創意與辨識度，與「城市地標」定位不符。李倩萍呼籲，圖書館應嚴格把關設計品質，兼顧功能與美感，避免讓新總館淪為缺乏時代感的冰冷建物。

張䕒育說，兩個版本都是以打開的書本為設計理念，第一版因為格柵設計，通透開放性不足，第二版才會參考國外案例，把光線留給民眾。

