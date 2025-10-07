桃竹苗分署推職前訓練 青年每月可領8千元學習獎勵金

未滿30歲的青年參加政策性產業課程，訓練期間每月可領到8000元學習獎勵金。（桃竹苗分署提供）

面對國際經貿情勢與關稅衝擊，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「青年職前訓練」，協助因景氣波動暫時無法就業或考慮轉職的青年提升專業能力，課程涵蓋機械設計、資訊服務、機電服務、能源服務及建築設計等領域，學員只要參加政策性產業課程於訓練期間每月可領8000元學習獎勵金，最高可達9萬6000元，讓青年無後顧之憂，專心累積職場即戰力。

29歲的謝渟妤，畢業於中山醫學大學健康餐飲暨產業管理科系，過去曾在食品公司擔任食品技師，負責食品製造與加工技術指導及食品安全與衛生管理等工作；隨著社會趨勢轉變及數位浪潮推進，她發覺雲端及資訊安全產業快速發展、前景廣闊，堅定她想要跨足新興領域的決心，報名桃竹苗分署辦理的「雲端網管與資安班」職訓課程，希望藉此打造自身在新興產業中的競爭力，開啟全新的職涯道路。

請繼續往下閱讀...

雖然「隔行如隔山」，對於想從食品技師跨足資訊工程師的謝渟妤而言，是一大挑戰，但憑藉自身決心及家人的鼓勵，她從零基礎開始學習，一步步熟悉網路基礎知識、作業系統、路由器管理到雲端機房、資訊安全等專業知識，初期曾因對指令操作及網路設備架構不熟悉而導致下錯指令，但在老師指導下逐漸掌握訣竅，更於結訓前取得微軟雲端平台「AZ-900」及 Linux 系統的「RHCSA」證照。結訓不到1個月，成功進入台北資安科技公司擔任助理系統工程師。

桃竹苗分署長賴家仁表示，除了失業青年提供學習獎勵金，今年9月1日起，勞動部加碼推出「支援青年就業計畫」，提供15至29歲本國籍初次尋職青年尋職津貼與就業獎勵，最高補助4萬8000元。申請資格由原失業90日放寬為失業60日即可參加；尋職津貼由每月5000元提高至6000元，最高1萬8000元；另於計畫期間找到全時工作並穩定就業90日或180日者，可分別領取2萬元及1萬元就業獎勵金。他鼓勵青年善用「青年職前訓練」與分署資源培養專業技能，為職涯鋪路。相關資訊可至「台灣就業通」查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法