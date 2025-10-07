為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃竹苗分署推職前訓練 青年每月可領8千元學習獎勵金

    2025/10/07 18:38 記者李容萍／桃園報導
    未滿30歲的青年參加政策性產業課程，訓練期間每月可領到8000元學習獎勵金。（桃竹苗分署提供）

    未滿30歲的青年參加政策性產業課程，訓練期間每月可領到8000元學習獎勵金。（桃竹苗分署提供）

    面對國際經貿情勢與關稅衝擊，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「青年職前訓練」，協助因景氣波動暫時無法就業或考慮轉職的青年提升專業能力，課程涵蓋機械設計、資訊服務、機電服務、能源服務及建築設計等領域，學員只要參加政策性產業課程於訓練期間每月可領8000元學習獎勵金，最高可達9萬6000元，讓青年無後顧之憂，專心累積職場即戰力。

    29歲的謝渟妤，畢業於中山醫學大學健康餐飲暨產業管理科系，過去曾在食品公司擔任食品技師，負責食品製造與加工技術指導及食品安全與衛生管理等工作；隨著社會趨勢轉變及數位浪潮推進，她發覺雲端及資訊安全產業快速發展、前景廣闊，堅定她想要跨足新興領域的決心，報名桃竹苗分署辦理的「雲端網管與資安班」職訓課程，希望藉此打造自身在新興產業中的競爭力，開啟全新的職涯道路。

    雖然「隔行如隔山」，對於想從食品技師跨足資訊工程師的謝渟妤而言，是一大挑戰，但憑藉自身決心及家人的鼓勵，她從零基礎開始學習，一步步熟悉網路基礎知識、作業系統、路由器管理到雲端機房、資訊安全等專業知識，初期曾因對指令操作及網路設備架構不熟悉而導致下錯指令，但在老師指導下逐漸掌握訣竅，更於結訓前取得微軟雲端平台「AZ-900」及 Linux 系統的「RHCSA」證照。結訓不到1個月，成功進入台北資安科技公司擔任助理系統工程師。

    桃竹苗分署長賴家仁表示，除了失業青年提供學習獎勵金，今年9月1日起，勞動部加碼推出「支援青年就業計畫」，提供15至29歲本國籍初次尋職青年尋職津貼與就業獎勵，最高補助4萬8000元。申請資格由原失業90日放寬為失業60日即可參加；尋職津貼由每月5000元提高至6000元，最高1萬8000元；另於計畫期間找到全時工作並穩定就業90日或180日者，可分別領取2萬元及1萬元就業獎勵金。他鼓勵青年善用「青年職前訓練」與分署資源培養專業技能，為職涯鋪路。相關資訊可至「台灣就業通」查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播