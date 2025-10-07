新北慶重陽 金曲暖心唱 80歲歌后楊燕獻藝迷倒長輩

80歲的歌后楊燕（左二）帶著高齡105歲的母親到場聆聽。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局在重陽節前夕，為銀髮長輩舉辦「金曲重陽暖心唱」活動，邀請群星會時代、80歲的「蘋果花歌手」楊燕獻藝，她的歌聲依舊輕盈清麗，台下近千位觀眾跟著搖擺，聽得如癡如醉，現場不時爆起熱烈的掌聲。

社會局副局長許秀能表示，新北市高齡人口已超過79萬5千人，佔人口比19.66％，為鼓勵長輩社會參與、健康樂活，新北市設立618個據點，1199個銀髮俱樂部，還有松年大學、健康七力等課程。

請繼續往下閱讀...

許秀能說，在重陽節前後，社會局會舉辦系列活動，包含據點和松大成果展、重陽禮金發放等，「蘋果花歌手-楊燕、金曲重陽暖心唱」活動打頭陣，讓近千位長輩重溫60年代的經典老歌，在楊燕演唱前，並有川劇變臉、佛朗明哥舞蹈表演。

80歲的楊燕盛裝出席，還帶著高齡105歲的母親與會，全場響起熱烈的掌聲，楊燕對母親說「我不僅唱給長輩聽，也要唱給您聽！」一口氣連唱「香格里拉」、「憶難忘」、「18姑娘一朵花」、「媽媽要我嫁」、「月圓花好」、「採檳榔」、「綠島小夜曲」、「兩相依」、「望你早歸」、「小小羊兒要回家」、「蘋果花」等。

楊燕歌聲仍如黃鶯出谷般清亮，尤其壓軸一曲「王昭君」，抑揚頓挫，連綿不絕，將王昭君出塞的哀怨心情詮釋得淋漓盡致，現場掌聲久久不已。

