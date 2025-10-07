南投茶博已吸客30萬人次 許淑華：仍有缺失待檢討

南投茶博「一心二夜-音浪之夜」演唱會，根據中華電信人流統計，湧進創紀錄的8萬0149人。（南投縣政府提供）

2025南投世界茶業博覽會已吸引逾30萬人次進場，尤其10月5日舉辦的「一心二夜-音浪之夜」演唱會，根據中華電信人流統計，更湧進創紀錄的8萬149人，南投縣長許淑華今（7日）在縣務會議表示，茶博及演唱會帶來大量的人潮商機，但今年茶博仍有一些地方值得檢討改進，她會在活動結束後開會做一個總檢討，希望每年茶博都能推陳出新、精益求精，讓茶博越辦越好。

許淑華表示，今年茶博已進入第4天，經過中秋連假帶來的第一波人潮，到6日上午統計已吸引超過30萬人次進到茶博活動區域，並創造5000萬元的消費金額，接下來還有國慶連假，特別是10月10日最具吸睛魅力的國慶焰火施放，相信一定有機會讓茶博參觀人數再度突破高峰。

許淑華指出，今年茶博及國慶焰火對農民朋友及觀光等相關行業，已經產生很多正面提升的效應，包括茶鄉小旅行，都讓縣內各鄉鎮的旅宿生意整個旺了起來，這幾天，她一直都在茶博會場觀察，聽到很多來自外縣市以及在地南投鄉親，對茶博及演唱會帶來的人潮商機，都相當的肯定，但今年因中興會堂整修，場地限縮，部分展區調整位置，仍有一些做得不足的地方，可以再檢討改進，像是裝置藝術的安全問題也要注意，縣府會在整個活動結束後，做一個總檢討，她會親自主持，讓民眾感受到縣府的用心，讓茶博每年都能推陳出新、精益求精，越辦越好。

2025南投世界茶業博覽會，已吸引逾30萬人次進場。（記者張協昇攝）

2025南投世界茶業博覽會設置的裝置藝術。（記者張協昇攝）

