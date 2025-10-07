為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投茶博已吸客30萬人次 許淑華：仍有缺失待檢討

    2025/10/07 18:37 記者張協昇／南投報導
    南投茶博「一心二夜-音浪之夜」演唱會，根據中華電信人流統計，湧進創紀錄的8萬0149人。（南投縣政府提供）

    南投茶博「一心二夜-音浪之夜」演唱會，根據中華電信人流統計，湧進創紀錄的8萬0149人。（南投縣政府提供）

    2025南投世界茶業博覽會已吸引逾30萬人次進場，尤其10月5日舉辦的「一心二夜-音浪之夜」演唱會，根據中華電信人流統計，更湧進創紀錄的8萬149人，南投縣長許淑華今（7日）在縣務會議表示，茶博及演唱會帶來大量的人潮商機，但今年茶博仍有一些地方值得檢討改進，她會在活動結束後開會做一個總檢討，希望每年茶博都能推陳出新、精益求精，讓茶博越辦越好。

    許淑華表示，今年茶博已進入第4天，經過中秋連假帶來的第一波人潮，到6日上午統計已吸引超過30萬人次進到茶博活動區域，並創造5000萬元的消費金額，接下來還有國慶連假，特別是10月10日最具吸睛魅力的國慶焰火施放，相信一定有機會讓茶博參觀人數再度突破高峰。

    許淑華指出，今年茶博及國慶焰火對農民朋友及觀光等相關行業，已經產生很多正面提升的效應，包括茶鄉小旅行，都讓縣內各鄉鎮的旅宿生意整個旺了起來，這幾天，她一直都在茶博會場觀察，聽到很多來自外縣市以及在地南投鄉親，對茶博及演唱會帶來的人潮商機，都相當的肯定，但今年因中興會堂整修，場地限縮，部分展區調整位置，仍有一些做得不足的地方，可以再檢討改進，像是裝置藝術的安全問題也要注意，縣府會在整個活動結束後，做一個總檢討，她會親自主持，讓民眾感受到縣府的用心，讓茶博每年都能推陳出新、精益求精，越辦越好。

    2025南投世界茶業博覽會，已吸引逾30萬人次進場。（記者張協昇攝）

    2025南投世界茶業博覽會，已吸引逾30萬人次進場。（記者張協昇攝）

    2025南投世界茶業博覽會設置的裝置藝術。（記者張協昇攝）

    2025南投世界茶業博覽會設置的裝置藝術。（記者張協昇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播