為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中太平太堤東路通行危險 議員爭取1年終設紅燈燈

    2025/10/07 17:36 記者陳建志／台中報導
    台中市太平區太堤東路、光興路1463巷口，經市議員黃佳恬爭取終於設置紅綠燈，今天正式啟用，民眾肯定通行更安全。（記者陳建志攝）

    台中市太平區太堤東路、光興路1463巷口，經市議員黃佳恬爭取終於設置紅綠燈，今天正式啟用，民眾肯定通行更安全。（記者陳建志攝）

    太平區太堤東路是連接太平與大里重要的聯絡道，因道路筆直、號誌少，來往車輛車速普遍過快，之前就曾發生死亡車禍，其中太堤東路和光興路1463巷口，是太平幼兒園、車籠埔消防分隊和附近工廠進出要道，多年來未設置紅綠燈號誌，一不小心就發生車禍，經市議員黃佳恬爭取，市府終於設置紅綠燈，今天正式啟用。

    議員黃佳恬表示，多次獲接民眾陳情，反映光興路1463巷與太堤東路口，因車速快，加上轉角貨櫃與鐵皮阻礙視線通行危險，巷內就是太平幼兒園、社區活動中心、關懷據點、住家、工廠眾多，還有車籠埔消防分隊消防車輛出入，長期沒有交通號誌相當危險。

    黃佳恬表示，經向市府交通局爭取設置三色號誌，卻因該條道路管理單位是水利署第三河川分署，經申請、審核，終於在今年7月核准，市府立即安排工班施工，除設置三色紅綠燈號誌，並重新繪製行人穿越道和槽化線，提供民眾更安全的通行環境。

    楊姓民眾表示，每次從光興路1463巷要銜接太堤東路口，都要小心翼翼注意兩側來車，因車速快常顧此失彼；呂姓民眾也說，該路口設置10多年，長期沒有紅綠燈，行經該處都會膽戰心驚，之前公司就有同事在這裡發生車禍，如今終於設置紅綠燈，相信民眾通行會更有保障。

    市府交通局科長林俊良表示，該路口設置紅綠燈號誌，並進行行人穿越道等標線優化後，民眾通行將更安全，號誌今天開始運作後，先從凌晨4點到晚上9點維持三色燈號，之後再視實際使用狀況調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播