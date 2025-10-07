台中太平太堤東路通行危險 議員爭取1年終設紅燈燈

台中市太平區太堤東路、光興路1463巷口，經市議員黃佳恬爭取終於設置紅綠燈，今天正式啟用，民眾肯定通行更安全。（記者陳建志攝）

太平區太堤東路是連接太平與大里重要的聯絡道，因道路筆直、號誌少，來往車輛車速普遍過快，之前就曾發生死亡車禍，其中太堤東路和光興路1463巷口，是太平幼兒園、車籠埔消防分隊和附近工廠進出要道，多年來未設置紅綠燈號誌，一不小心就發生車禍，經市議員黃佳恬爭取，市府終於設置紅綠燈，今天正式啟用。

議員黃佳恬表示，多次獲接民眾陳情，反映光興路1463巷與太堤東路口，因車速快，加上轉角貨櫃與鐵皮阻礙視線通行危險，巷內就是太平幼兒園、社區活動中心、關懷據點、住家、工廠眾多，還有車籠埔消防分隊消防車輛出入，長期沒有交通號誌相當危險。

黃佳恬表示，經向市府交通局爭取設置三色號誌，卻因該條道路管理單位是水利署第三河川分署，經申請、審核，終於在今年7月核准，市府立即安排工班施工，除設置三色紅綠燈號誌，並重新繪製行人穿越道和槽化線，提供民眾更安全的通行環境。

楊姓民眾表示，每次從光興路1463巷要銜接太堤東路口，都要小心翼翼注意兩側來車，因車速快常顧此失彼；呂姓民眾也說，該路口設置10多年，長期沒有紅綠燈，行經該處都會膽戰心驚，之前公司就有同事在這裡發生車禍，如今終於設置紅綠燈，相信民眾通行會更有保障。

市府交通局科長林俊良表示，該路口設置紅綠燈號誌，並進行行人穿越道等標線優化後，民眾通行將更安全，號誌今天開始運作後，先從凌晨4點到晚上9點維持三色燈號，之後再視實際使用狀況調整。

