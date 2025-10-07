為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠鬣蜥氾濫危害農作 卓揆：農業部已提7千萬預備金盡速執行

    2025/10/07 17:28 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委徐富癸在質詢後，將蜥蜴玩偶贈與行政院長卓榮泰，盼卓院長看到蜥蜴玩偶，就想到屏東辛苦的農民。（徐富癸國會辦公室提供）

    民進黨立委徐富癸今於立法院院會質詢行政院長卓榮泰時，拿出一隻蜥蜴玩偶，指綠鬣蜥現在是農民的痛，播種的紅豆嫩芽全部都被吃光光，詢問除公務部門增加捕獵經費之外，能否補助農民相關資材，以解綠鬣蜥危害。卓表示，「農業部已經提出7千萬左右的第二預備金，我們當然會同意，而且盡快來執行。」

    立法院院會今繼續進行施政總質詢。徐富癸質詢時，拿出一隻蜥蜴玩偶，詢問卓榮泰是否覺得可愛？卓回覆，如果很多的話就很嚇人。

    徐富癸進一步指出，綠鬣蜥現在是農民的痛，尤其是萬丹的紅豆，播種的嫩芽全部都被吃光光。今年農業部有特別編列預算，鼓勵受訓的獵人來捕捉，但綠鬣蜥繁殖力太強，地方1小時就能抓30隻。除了公務部門增加捕獵經費之外，有沒有可能補助農民相關的資材，先解除綠鬣蜥的危害？

    對此，農業部長陳駿季坦言，今年到目前為止，大概抓了18萬隻左右，估計現在綠鬣蜥族群大概是抓到的2到3倍，已經不可能完全移除，只能把牠的密度降低。他說，一隻母的綠鬣蜥可以生20到70個蛋，繁殖倍率非常強，若再不持續降低牠的密度，未來恐大氾濫，因此農業部強力爭取行政院預算繼續執行捕獵。

    陳駿季也提及，特別在屏東地區，有一些農田的確是被綠鬣蜥啃食，所以農業部也在研議，用什麼樣的資材可以讓綠鬣蜥不會進到田裡，目前正在規劃用什麼樣的方式來提供給農民。

    卓榮泰也承諾，經費的部分目前好像不足，農業部已經提出大概7千萬左右的第二預備金，行政院當然會同意，而且盡快來執行。

    而在質詢後，徐富癸也將蜥蜴玩偶贈與卓榮泰，希望卓院長和陳部長能夠看到蜥蜴玩偶，就想到屏東辛苦的農民。

