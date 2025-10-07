斥資8千萬重建 鹽水溪排水三號橋1年完工、啟用

鹽水溪排水三號橋的護欄，採用白蓮霧的圖樣與自行車的意象，結合地方特色。（記者吳俊鋒攝）

斥資逾8千萬元重建的台南新市區鹽水溪排水三號橋，中央與地方合作下，僅歷時1年就打造完成，拓寬也加長，有效串連安定、安南，以及南科等的周邊路網，方便居民通勤與產業運輸，今天熱鬧啟用。

市長黃偉哲主持今天的通車典禮，補助逾5成經費的水利署第六河川分署，由副分署長吳宗寶代表出席，立委陳亭妃，以及副議長林志展與議員李偉智、陳碧玉、余柷青等人也參加，現場坐滿了地方鄉親父老，見證橋梁落成的重要時刻。

請繼續往下閱讀...

新市區長張榮哲工程簡報指出，原鹽水溪排水三號橋使用迄今已36年，相當老舊，且高度不足，容易積淹，因此拆除、重建，採單跨箱型鋼梁設計，沒有落柱，不會對通洪斷面造成阻礙，護欄以馬賽克磁磚拼貼，融入當地特產白蓮霧的圖樣，以及自行車的意象，兼具美觀與安全。

吳宗寶說，鹽水溪排水三號橋對於當地交通便利的提升，是重要的里程碑，感謝市府團隊的努力，克服了地形、天候等困難，順利完工，為中央與市府緊密合作、推動公共工程的成功範例，降低淹水風險，讓鄉親回家之路更有安全性。

黃偉哲帶領各界貴賓上香、祈福，接著進行剪綵，慶祝鹽水溪排水三號橋通車，大洲、豐華等里的地方耆老也應邀出席，一起巡禮，伴隨著舞獅表演，鑼鼓喧天，相當熱鬧。

黃偉哲表示，鹽水溪排水三號橋是新市區連結安南、安定，以及南科周邊的重要幹道，由於年久失修，影響安全與發展，市府積極爭取經費，推動改建，由新市區公所發包完工。

黃偉哲指出，水利署第六河川分署補助經費4173萬元，加上市府投入配合款3897萬元，順利改建，他感謝中央的協助，新橋長56公尺、寬10公尺，啟用後，將提升通勤便利與產業運輸效率，帶動區域發展動能。

新市區鹽水溪排水三號橋改建完工，熱鬧通車。（記者吳俊鋒攝）

鹽水溪排水三號橋完工通車，市長黃偉哲帶領各界貴賓一起巡禮。（記者吳俊鋒攝）

鹽水溪排水三號橋完工、通車典禮上，安排小提琴的表演。（記者吳俊鋒攝）

鹽水溪排水三號橋通剪綵之前，大家一起上香、祈福。（記者吳俊鋒攝）

