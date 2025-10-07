為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資8千萬重建 鹽水溪排水三號橋1年完工、啟用

    2025/10/07 17:07 記者吳俊鋒／台南報導
    鹽水溪排水三號橋的護欄，採用白蓮霧的圖樣與自行車的意象，結合地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水溪排水三號橋的護欄，採用白蓮霧的圖樣與自行車的意象，結合地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    斥資逾8千萬元重建的台南新市區鹽水溪排水三號橋，中央與地方合作下，僅歷時1年就打造完成，拓寬也加長，有效串連安定、安南，以及南科等的周邊路網，方便居民通勤與產業運輸，今天熱鬧啟用。

    市長黃偉哲主持今天的通車典禮，補助逾5成經費的水利署第六河川分署，由副分署長吳宗寶代表出席，立委陳亭妃，以及副議長林志展與議員李偉智、陳碧玉、余柷青等人也參加，現場坐滿了地方鄉親父老，見證橋梁落成的重要時刻。

    新市區長張榮哲工程簡報指出，原鹽水溪排水三號橋使用迄今已36年，相當老舊，且高度不足，容易積淹，因此拆除、重建，採單跨箱型鋼梁設計，沒有落柱，不會對通洪斷面造成阻礙，護欄以馬賽克磁磚拼貼，融入當地特產白蓮霧的圖樣，以及自行車的意象，兼具美觀與安全。

    吳宗寶說，鹽水溪排水三號橋對於當地交通便利的提升，是重要的里程碑，感謝市府團隊的努力，克服了地形、天候等困難，順利完工，為中央與市府緊密合作、推動公共工程的成功範例，降低淹水風險，讓鄉親回家之路更有安全性。

    黃偉哲帶領各界貴賓上香、祈福，接著進行剪綵，慶祝鹽水溪排水三號橋通車，大洲、豐華等里的地方耆老也應邀出席，一起巡禮，伴隨著舞獅表演，鑼鼓喧天，相當熱鬧。

    黃偉哲表示，鹽水溪排水三號橋是新市區連結安南、安定，以及南科周邊的重要幹道，由於年久失修，影響安全與發展，市府積極爭取經費，推動改建，由新市區公所發包完工。

    黃偉哲指出，水利署第六河川分署補助經費4173萬元，加上市府投入配合款3897萬元，順利改建，他感謝中央的協助，新橋長56公尺、寬10公尺，啟用後，將提升通勤便利與產業運輸效率，帶動區域發展動能。

    新市區鹽水溪排水三號橋改建完工，熱鬧通車。（記者吳俊鋒攝）

    新市區鹽水溪排水三號橋改建完工，熱鬧通車。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水溪排水三號橋完工通車，市長黃偉哲帶領各界貴賓一起巡禮。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水溪排水三號橋完工通車，市長黃偉哲帶領各界貴賓一起巡禮。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水溪排水三號橋完工、通車典禮上，安排小提琴的表演。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水溪排水三號橋完工、通車典禮上，安排小提琴的表演。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水溪排水三號橋通剪綵之前，大家一起上香、祈福。（記者吳俊鋒攝）

    鹽水溪排水三號橋通剪綵之前，大家一起上香、祈福。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播