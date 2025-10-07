為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    有站沒車? 台南神農街觀光景點公車不來 交通局曝原因

    2025/10/07 17:04 記者洪瑞琴／台南報導
    南市議員蔡宗豪今日踢爆，神農街居然有公車站牌卻沒車停靠。（圖由蔡宗豪提供）

    台南市議員蔡宗豪今（7日）踢爆，熱門景點神農街有公車站牌卻沒車停靠，年底台南又要開通日本沖繩、熊本直航，讓人憂心交通規劃恐吃不消。

    交通局公運處回應，神農街原本有觀光公車88、99路停靠，今年兩線整併為98府城台江線，因考量神農街及海安路段車流壅塞，才調整路線改設中正商圈中正路站，方便旅客步行前往神農街。目前神農街站牌暫時保留，是因台南觀光雙層巴士常有包車停靠上下客。

    多位議員今日也關心年底開航的國際線交通配套。交通局表示，大台南公車已有串聯市區、機場及高鐵站的路線，將視旅客需求再增設接駁，並盤點台南機場周邊空地，研議增設路外停車場，提供旅客更便利的交通選擇。

    蔡宗豪指出，神農街是台南古都最具代表性的觀光老街之一，卻因司機人力不足，導致公車長期未停靠，「看得到站牌卻等不到車」。他直言，交通不是紙上畫路線，而是城市生活品質的體現，呼籲交通局盡快檢討班次與停靠設計，恢復神農街公車服務。

    蔡宗豪強調，年底國際旅客一多，若交通不夠友善，恐成城市門面最大的破口。唯有打造完善的大眾運輸網，台南才能真正成為宜居又宜遊的國際觀光城市。

