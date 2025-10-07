有數字有真相！彰化南瑤宮巡角遶境垃圾量減73％ 原因曝光了

彰化南瑤宮巡角遶境市區，清潔隊員連夜清掃。（彰化清潔隊提供）

彰化南瑤宮昨天（6日）「巡角遶境」在「真人藝閣」助陣下，在市區嗨翻天，彰化市清潔隊也出動掃街，掃街垃圾量在今天（7天）出爐，垃圾量560公斤，比去年足足減少1550公斤，總計減量73％。彰化市清潔隊表示，去年徒步遶境又遇到下雨，讓垃圾飽含水份，今年老天作美，加上鞭炮減少，回收量增加，都讓垃圾量大減。

彰化市清潔隊指出，今年不只垃圾量大減，連帶回收比例也提高約1成左右，因為今年清掃的垃圾560公斤，回收就有150公斤，回收的資源垃圾以寶特瓶與紙類為主。這也代表民眾對於資源回收的落實與支持，在大型活動照樣做好垃圾分類，也降低清潔隊掃地的工作量。

昨天彰化清潔隊派出25人，以及垃圾車與回收車各一部，從中午出發隨著遶境隊伍經過的路線清掃，從中午12點掃到晚間11點多才結束。彰化市長林世賢表示，感謝全民配合，以及清潔隊員的辛勞，用最快的速度讓街道變乾淨。

彰化南瑤宮巡角遶境垃圾量減73％，也讓清潔隊員清掃減輕負擔。（彰化市清潔隊提供）

