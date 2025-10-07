為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    有數字有真相！彰化南瑤宮巡角遶境垃圾量減73％ 原因曝光了

    2025/10/07 17:03 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化南瑤宮巡角遶境市區，清潔隊員連夜清掃。（彰化清潔隊提供）

    彰化南瑤宮巡角遶境市區，清潔隊員連夜清掃。（彰化清潔隊提供）

    彰化南瑤宮昨天（6日）「巡角遶境」在「真人藝閣」助陣下，在市區嗨翻天，彰化市清潔隊也出動掃街，掃街垃圾量在今天（7天）出爐，垃圾量560公斤，比去年足足減少1550公斤，總計減量73％。彰化市清潔隊表示，去年徒步遶境又遇到下雨，讓垃圾飽含水份，今年老天作美，加上鞭炮減少，回收量增加，都讓垃圾量大減。

    彰化市清潔隊指出，今年不只垃圾量大減，連帶回收比例也提高約1成左右，因為今年清掃的垃圾560公斤，回收就有150公斤，回收的資源垃圾以寶特瓶與紙類為主。這也代表民眾對於資源回收的落實與支持，在大型活動照樣做好垃圾分類，也降低清潔隊掃地的工作量。

    昨天彰化清潔隊派出25人，以及垃圾車與回收車各一部，從中午出發隨著遶境隊伍經過的路線清掃，從中午12點掃到晚間11點多才結束。彰化市長林世賢表示，感謝全民配合，以及清潔隊員的辛勞，用最快的速度讓街道變乾淨。

    彰化南瑤宮巡角遶境市區，清潔隊員連夜清掃。（彰化清潔隊提供）

    彰化南瑤宮巡角遶境市區，清潔隊員連夜清掃。（彰化清潔隊提供）

    彰化南瑤宮巡角遶境市區，清潔隊員連夜清掃。（彰化清潔隊提供）

    彰化南瑤宮巡角遶境市區，清潔隊員連夜清掃。（彰化清潔隊提供）

    彰化南瑤宮巡角遶境垃圾量減73％，也讓清潔隊員清掃減輕負擔。（彰化市清潔隊提供）

    彰化南瑤宮巡角遶境垃圾量減73％，也讓清潔隊員清掃減輕負擔。（彰化市清潔隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播