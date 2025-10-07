桃園救災英雄林鴻森感染不治 張善政捻香贈10萬慰問金、允諾協助家屬

桃園救災英雄林鴻森感染不治，桃園市長張善政率市府團隊前往靈堂捻香致意，致贈家屬10萬元慰問金，並允諾協助林家。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園救災英雄林鴻森前往花蓮就災不幸因感染不治，市長張善政今（7）日下午與市府團隊前往靈堂捻香，並致贈家屬10萬元慰問金。張善政表示，市府會全力協助家屬；花蓮縣長徐榛蔚也致贈花籃致意。

張善政表示，林鴻森救災時不慎被刺傷感染在昨天往生，他們聽了都非常難過，林鴻森非常有責任感，在災區1週的時間到了，應該回來休息，但林鴻森說，他一定要到救災更完整的時候才願意放心離開，後來受了一點皮肉傷，雖然是皮肉傷，但災區未知細菌非常惡毒，感染敗血症而離開，他代表市府到靈堂致意。

張善政表示，市府很多工程團隊都有派協力廠商到花蓮光復，市府局處首長一起來上香致意，同時致贈慰問金，林鴻森跟母親同住，慰問時也向林母說，如果有任何需要市府幫忙的地方，他們隨時可以幫忙，林鴻森還有妻子、1對兒女，是完整的家庭，突然離開大家都非常不捨，希望不管是媽媽、妻子、子女，都還是有力量繼續往下走，會一輩子感念林鴻森的義舉，他們一點都不會孤單。

張善政表示，市府先致贈家屬10萬元慰問金，林家在生活上如果有什麼需要，社會局隨時會配合。

