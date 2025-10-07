「工作可以放著、救災沒有完成不回桃園」挖土機超人離世姪子曝催淚對話

桃園挖土機行老闆林鴻森前往花蓮光復鄉救災身影，同行的姪子曝堂叔曾說「工作可以放著，救災沒完成不回桃園」。（家屬提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，眾多鏟子超人與專業人士成為志工馳援災區，桃園市挖土機老闆林鴻森與侄子載著小山貓與挖土機前往救災，卻因左腳受傷遭到感染引發敗血症於昨晚中秋夜不幸離世，舉國哀悼不捨。同行的姪子於社群平台Threads發聲，透露堂叔本就身體不好仍堅持救災，更曾對他說：「工作可以放著，救災沒有完成不會回桃園！」

林鴻森於堰塞湖溢流發生重災次日就丟下手邊工作，開著貨車與侄子載運小型山貓與挖土機趕赴花蓮協助救災，姪子在投入救災6天後先返回，林鴻森留下來持續支援。不料，林鴻森救災期間左腳不慎被刺傷，咬牙苦撐直到投入救災第8天因傷口嚴重腫脹、身體無法負荷，才自行叫救護車前往門諾醫院。經醫院發現是傷口受到感染，因病情未好轉，本月4日轉往林口長庚醫院持續治療，轉院途中仍意識清楚，然而到了林口長庚後卻突然陷入昏迷，院方積極治療仍因敗血症引發多重器官衰竭，於中秋夜宣告不治。

請繼續往下閱讀...

同行救災的姪子今天在社群平台Threads發聲指出，堂叔本就身體不好，卻對著他說：「工作可以放著，救災沒有完成不會回桃園！」堅持留在災區幫忙。姪子說，堂叔個性隨和、外表粗獷，但其實是內心柔軟的人，也相當有個性，「最喜歡烤肉的他，卻選在中秋節離開我們去更快樂安詳的地方。祝福叔叔一路好走，心無罣礙。」他也提醒準備前往花蓮救災的志工、鏟子超人，一定要注意自己身體情況，凡事要量力而為。

