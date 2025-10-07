台鐵五權站務員遭推落軌道 產業工會疾呼配置保全、密錄器

台鐵站務人員被逃票旅客推落軌。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

一名39歲陳姓男子昨天（6日）在台鐵五權站因無票闖入被站務員發現，站務員攔阻後，陳男情緒失控、出手將站務員狠推下鐵軌。台鐵產業工會疾呼，台鐵公司應盡速配置保全、密錄器，保障員工職場安全。

據警方調查，陳姓男子平時流連在台中火車站附近，昨天午後從五權站欄杆間狹縫鑽入月台，被站務員發現後上前攔查。從監視器畫面顯示，當時站務員上前詢問是否持票，陳男突然失控，雙手猛力推撞站務員，害站務員重摔軌道、「大」字型倒地。

請繼續往下閱讀...

台鐵產業工會秘書長朱智宇今天表示，台中的台鐵五權站是簡易站，平常只會派遣一名站務員在站內售票及協助旅客愛心服務。產業工會長期以來一直都在呼籲要給員工有效的安全保護，例如增聘保全、配置密錄器等，但目前仍無進度，台鐵公司應該主動針對各站安全人力配置。

朱智宇強調，不論是列車長或是站務員，都是站在第一線制止旅客違規，如何確保員工在執行公司政策下能保障安全，公司應該主動針對保全、密錄器需求進行回應，不要等到有人命傷亡才來執行。

