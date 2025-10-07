台南軌道建設經費飆高 議員質疑「大錢坑」

南市軌道建設地方配合款概估。（南市議員蔡育輝提供）

台南市議會今（7）日進行交通局工作報告，市議員蔡育輝直言，雖然南市公共債務上限提高，但光是為了捷運與鐵路立體化等軌道建設，地方自籌配合款就高達1156億元，「軌道建設會不會變成台南市府的『大錢坑』？未來還有錢蓋大巨蛋嗎？」

對於議員質疑，交通局長王銘德答詢回應，捷運及鐵路立體化的可行性研究，依規定須經市議會同意後，才能報請中央審查。台南市目前向議會提報捷運4案、台鐵立體化3案，總經費共2958.54億元，其中由中央負擔6成（1788.04億元）、地方負擔4成（1170.5億元）。捷運後續的綜合規畫、細部設計及動工均由市府依建設期程逐年編列預算，台鐵立體化可行性研究案經行政院核定後，將由鐵道局進行後續的綜合規劃等工程建設。

王銘德指出，目前進度最快的是第一期捷運藍線，先以市預算約2億元啟動基本設計，明年將依基本設計階段向中央申請補助。雖然明年度補助經費因新版財劃法而略有調整，但市府會持續爭取經費補足，不影響明年完成工程招標的時程目標。

蔡育輝批評，交通局提列的經費並未考慮物價波動與中央補助比例調降，未來實際費用恐怕只會更高，變成「財政大黑洞」。「現在設計費就花了4億多元，難道市府的預算都拿去做軌道建設？其他建設都不需要了嗎？」

蔡育輝指出，目前溪南地區規劃有捷運藍線、紅線、綠線及仁德鐵路立體化等大型工程，總經費粗估將近7000億元，反觀溪北地區卻沒有捷運，也沒有地下化或高架化建設，幾乎全是國土保育區和農業區，「同一個城市，發展卻像兩個世界！」他呼籲交通局應思考平衡發展，甚至可研議讓溪北地區居民享有U-BIKE免費騎乘等交通福利。

