清水國民暨兒童運動中心及親子館啟用 AI高球室軟體被抓包用簡體中文

清水國民暨兒童運動中心及親子館7日開幕營運。（記者歐素美攝）

台中市清水國民暨兒童運動中心及親子館，今天正式營運！市府強調是海線首座擁有室內6大核心運動設施的運動中心，更是全國首創結合親子館功能的全齡運動空間，兼具運動及育兒機能，9月30日至10月6日試營運7天共吸引2萬人次進場體驗，不過，民眾反映3樓更衣室沒有衛浴很不便，浴室會積水，且SPA池有2處噴水孔「秀逗」，市長盧秀燕今天參觀AI高爾夫球室，民眾發現軟體竟是簡體中文，廠商獲知隨即改為英文版。

運動局長游志祥表示，3樓球場的更衣室與衛浴分開是採乾濕分離設計；至於浴室積水，可能毛髮比較多，將加強清潔頻率改善；SPA池有2處噴水孔「秀逗」，會請工作人員立即檢查調整，這種問題都很容易改善。

盧秀燕今天出席清水國民暨兒童運動中心及親子館開幕時指出，清水國兒運斥資6.4億元，歷經10多年，終於完成，首創在運動中心裡設置親子館，可提供從0歲到100歲以上的全齡友善服務，充分實踐市府推動「酷城市、酷運動」政策成果。

運動局長游志祥表示，清水國兒運具有10大特色，包括4樓設有5人制棒球訓練場、拳擊訓練空間、引進最新的器械式皮拉提斯；3樓可容納籃球及超過10面羽球與匹克球共用的球場、體適能中心擁有超過150部設施的健身器材；1樓除親子館外，更打造全新概念的兒童極限運動館，引進霹靂舞、極限武術、體操、跑酷與忍者等新穎特色課程，加上AI高爾夫練習場、海線區域最大的室內溫水游泳池及戶外多能功能草皮區，打造全齡化、多功能全新運動空間。

社會局長廖靜芝也指出，清水國兒運1樓設有親子館，除提供一般親子館服務，還提供定點臨托服務，協助有短暫托育需求的家庭，支持更多家長。

運動局表示，清水國兒運1樓為兒童極限運動館、AI高爾夫球室、親子館、溫水游泳池及配備蒸氣室、烤箱、SPA池與兒童池；2樓為機具設施；3樓為體適能中心、飛輪教室、韻律教室及可同時容納12面羽球或1座全場籃球比賽的綜合球場；4樓設有競技運動中心，內有撞球室、桌球室與拳擊教室，還設有機械皮拉提斯教室，並附設戶外5人制棒球場及曲棍球場。

清水國民暨兒童運動中心及親子館今天開幕，除市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀及霹靂舞奧運國手孫振等皆出席。

清水國兒運開幕，有民眾發現AI高爾夫球室的軟體為簡體中文，廠商獲知立即改為英文版字幕。（記者歐素美攝）

清水國民暨兒童運動中心及親子館，設有兒童體操等設施。（記者歐素美攝）

清水國民暨兒童運動中心及親子館3樓更衣室，只能更衣，沒有衛浴，民眾嘆不便。（記者歐素美攝）

