烏山頭水庫設11.5公頃光電板 嘉管處：僅水庫面積1.3％水質無虞

農田水利署嘉南管理處說明，太陽光電板僅設在烏山頭水庫一隅（右上角處）。（農田水利署提供）

對於媒體報導烏山頭水庫架設11.5公頃的太陽能光電板，有污染水質與破壞景觀環境憂慮。農田水利署嘉南管理處回應強調，在不影響灌溉蓄水安全、功能與不污染環境前提下，配合再生能源政策與經濟部太陽光電兩年推動計畫，結合水庫設置太陽光電系統。

農水署嘉南管理處表示，配合中央政策，盤點轄管的蓄水設施（水庫），在不影響灌溉蓄水安全、蓄水功能及不污染環境的前提下，結合設置太陽光電系統。烏山頭水庫該案於2022年5月完工運轉，設置容量13.7MW，水庫水位面積約980公頃，光電板僅佔約1.3%面積，設置位置位於水庫珊瑚潭角落區域，已避開水庫主要觀光航線範圍，並注意避免影響水庫景觀及觀光功能。

有關媒體報導質疑可能影響水庫水質，農水署嘉南管理處說明，本案太陽光電設施是採行水面浮力式系統，太陽能板結合浮筒鋪設於水面上，面板不直接接觸水體，浮筒材質為高密度聚乙烯，具耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化及抗溶出特性；而太陽能板均通過國際標準驗證，不會釋放或滲出液體，太陽能板清洗作業均以清水進行，嚴禁使用化學藥劑，並經長期水質監測結果顯示水庫水質未受影響。

