「挖土機超人」林鴻森救災感染敗血症離世 賴清德親赴靈堂捻香致意

「救災英雄」林鴻森感染敗血症不治，總統賴清德下午親赴靈堂捻香致意。（記者鄭淑婷攝）

桃園市挖土機行老闆林鴻森前往花蓮光復救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治，總統賴清德今（7）日下午前往林鴻森靈堂捻香致意並慰問家屬，短暫停留後即離去。

林鴻森救災卻不幸因感染敗血症不治，其靈堂設於桃園區，下午各界陸續前往捻香致意，賴清德總統下午由總統府副秘書長何志偉、立委郭昱晴、林月琴等人陪同前往捻香致意並慰問家屬，對於媒體詢問中央是否有具體協助賴清德則未回應。

桃園市砂石同業公會總幹事張敬康、理事長廖學明表示，花蓮光復發生災情後，桃市府建管處協調公會幫忙出動機具趕往災區，但公會會員大多都是大型機具，災區也需要小型挖土機，因此請林鴻森幫忙出動小型挖土機，他算是桃園第1批趕往救災的人員，災後第2天就到了災區，沒想到救災過程刺到鐵器發生感染，又持續忍痛投入救災，直到不舒服才就醫，沒想到發生憾事，因救災事發突然又緊急，並沒有保險，這部分有些疏漏，公會感到不捨與遺憾，希望政府能夠盡量幫忙後續事宜、補償家屬。

賴清德下午親赴林鴻森靈堂捻香致意。（記者鄭淑婷攝）

