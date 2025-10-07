為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    光復鄉30公里側溝只清7.6公里 投入更多兵力今目標10公里

    2025/10/07 16:18 記者王榮祥／花蓮報導
    光復鄉今天復原重點仍是30公里側溝清淤，目標累計清完10公里。（記者王錦義攝）

    光復鄉災區中央協調所總協調官季連成今指出，近期災區復原重點還是側溝清淤，但累計到昨天為止，30公里側溝只清了7.6公里，他希望投入更多兵力與機具，今目標設定10公里。

    光復鄉災區家戶清淤進度百分百（不含重災區），道路清淤也達98%，因為部分家戶持續清理環境，每天路上仍有許多廢棄物，近期重點則放在30公里側溝。

    季連成說，30公里的側溝到昨天為止，才做（清）了7.6公里，今上午會議中，特別請國土署等負責側溝的單位，今天的工作進度要設法達到10公里，希望投入更多兵力、清溝機具。

    協調所說明，災區側溝清理有一定難度，包括水溝空間、溝蓋密度、溝內淤泥深度等，先前即使動用清溝車、效果也有限，每日進度多則60公尺，少則20公尺，還好不少側溝超人加入，才讓整體清淤進度往前進。協調所先前指出，希望在18日前完成30公里側溝清淤。

    光復鄉今天復原重點仍是30公里側溝清淤，目標累計清完10公里。（記者王錦義攝）

