    日月潭紅茶減產4成 市場價格「凍漲」原因曝

    2025/10/07 16:09 記者劉濱銓／南投報導
    南投魚池鄉農會日月潭紅茶評鑑繳茶件數，較去年衰退14%。（魚池鄉農會提供）

    南投魚池鄉農會近日進行日月潭紅茶評鑑繳茶作業，惟今年受颱風、豪大雨影響，導致紅茶減產3、4成，連帶繳茶也下滑至651件，較去年衰退14%，農會表示，今年雖然件數變少，但茶農仍透過製茶技術維持品質，即便產量下滑，為回饋消費者，價格仍持平「凍漲」。

    茶農表示，今年7、8月連續颱風與連日豪大雨，使得茶樹要萌芽時，卻因大雨淹水導致根系泡爛，產量因此減少3、4成，另因雨水太多，會使得茶葉滋味變淡，因此製茶時必須著重萎凋，以凸顯茶湯滋味，才能維持日月潭紅茶各品系的品種特色香。

    農會表示，今年繳茶最大宗是台茶18號（紅玉）424件，台茶21號（紅韻）83件，大葉種81件，以及山茶63件，總計651件，較去年758件少了107件，衰退14%。

    農會也說，日月潭紅茶屬於高經濟作物，雖然產量受天氣影響下滑，但考量市場消費與需求，今年價格仍會持平，以回饋消費者，並透過紅茶評鑑把關品質，讓民眾能品嘗到最佳的日月潭紅茶。

    南投魚池鄉農會日月潭紅茶評鑑繳茶，今年繳茶件數下滑，不過價格仍持平「凍漲」。（魚池鄉農會提供）

