促加速淡海二期開發 議員陳偉杰籲市府積極推動科學城與醫療專區

新北市淡水區近年來人口持續增加，不過針對淡海新市鎮第二期開發進度及醫療專區設置議題，議員陳偉杰今（7日）於議會質詢時指出，「淡海科學城」是總統賴清德的重要政見，市府應展現積極態度，加快規劃腳步，讓地方發展與中央政策同步接軌。副市長陳純敬回應，預計明年啟動淡海二期都市計畫公開展覽。相關期程規劃一週提供。

陳偉杰指出，中央近期多次提及以科學園區模式推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的產業策略，既然中央能以「類科學園區」概念協助台美產業合作，淡海科學城作為總統在國內的重要承諾，更應加速落實。他並詢問城鄉發展局與經濟發展局進度，指出內政部國土署已於9月30日召開「都市計畫公開展覽前座談會」，市府應說明下一步規劃時程及是否已接獲中央指示或啟動協調機制。

城鄉局長黃國峰表示，目前尚未接獲中央具體指示；經發局長盛筱蓉則說，雖未收到中央通知，但已針對AI與資通訊產業需求提出建議，並爭取市場及基礎設施用地，以配合整體產業發展。

另外，針對地方最關切的醫療資源問題，陳偉杰指出，淡海居民長期期盼大型醫院進駐，改善北海岸醫療不足現況。雖規劃中已有醫療用地，但內容仍過於籠統，地方關心實際床位數量、醫療量能及是否已有醫療團隊洽談進駐。要求市府釐清中央遲未核定的原因，並研擬具體解方，包含運用新增統籌分配款協助解決經費問題。

衛生局長陳潤秋回應，已向國土署爭取在淡海二期設立醫療專區，並以每萬人35床規模進行規劃。不過，健保署對新設醫院仍有多項限制，特別是經費門檻偏高，成為醫院進駐主要困難。

