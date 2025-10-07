亞太童軍領袖會議隔16年再聚台灣 10/12高雄展覽館開幕

亞太童軍領袖會議展覽將可體驗最新的童軍VR科技。（記者許麗娟攝）

第28屆亞太童軍領袖會議將於10月12至17日在高雄展覽館登場，是睽違16年再到台灣舉辦，並移師高雄，將有來自亞太地區超過50個國家、700名童軍領袖來台參與盛會。

中華民國童軍總會理事長高國倫表示，台灣為亞太區童軍組織創始會員國，曾經在1966年舉辦第5屆遠東區童軍領袖會議，1989年舉辦第16屆亞太區童軍領袖會議，此次為第3次舉辦盛會。會議將討論世界及亞太區最新童軍運動發展策略及青少年發展議題、選舉亞太區童軍委員會委員，以及決定亞太區童軍活動的主辦國等重大事項

此次盛會將結合童軍展覽，展示最新的童軍結合VR科技、亞太各國童軍文物展覽及異國文化交流，並針對聯合國SDGs、Safe from Harm議題，展開深度的討論與交流。為期6天活動免費開放民眾參觀，每天亦有拍照、闖關拿禮物的活動。

第28屆亞太童軍領袖會議10月12至17日在高雄展覽館登場。（記者許麗娟攝）

