北捷踹老婦長髮男致歉 強調自我防衛不是挑釁攻擊

北捷踹人事件的張男接受媒體訪談。（記者劉慶侯翻攝）

北捷日前坐在「優先席」踹飛73歲曾姓婦人的張姓長髮男子，今日下午主動出面接受媒體訪問。一襲類女性打扮的他說，當時「只是想保護自己」，沒要挑釁任何人；他也向大眾致歉，「沒想要占用社會資源，和製造安全紛爭，希望能理性溝通社會上所有議題。」

25歲的張男，昨日主動在社交平台上公布訊息，表示他已提前到捷運警察隊接受警方偵訊約談，也表達若媒體或外界有意見，他可以接受訪談。

仍是一襲全黑服飾的張男，今日下午是以非常女性的姿態，接受媒體訪談。他說，對方多次用裝鐵器的袋子擊打自己膝蓋，「當下想要表達的意圖就是請她離開我、請她遠離我，所以我就很大力的把她踹到遠方。」

但他又表示「並不是要攻擊她」，因為如果真的要傷害這個人，大可以攻擊她的頭，就是希望她能夠遠離我，他說：「腎上腺素消失後，就發現婦人也消失」。

張男認為，他只是想保護自己，沒要挑釁任何人，但「慶幸生長在這片土地，大部分的人都是支持、鼓勵自己」，「很溫暖，內心很有力量」。

最後張男還是表達致歉，不過，他表達的是「希望能夠跟社會道歉」，認為占用了這麼多媒體的資源。他說：希望不要造成紛爭，大家都能夠理性溝通社會上所有議題，相信這片土地是會越來越好。」

