宜蘭4大金牌農村首度縣外策展 不用過雪隧就可體驗多元魅力

宜蘭農村將原汁原味搬至台北策展，縣政府今為活動宣傳。（記者游明金攝）

宜蘭農村將原汁原味搬至台北！宜蘭縣政府首度帶領農村社區走出宜蘭到縣外策展，蘇澳朝陽等4大金牌社區，將在10月9日至17日在台北市休閒農業旅遊推廣中心舉辦「金牌農村成果展」；10日至11日在花博公園花海廣場則有「金好玩市集」，民眾不用過雪隧就可體驗宜蘭農村的多元魅力。

金牌農村是3年一度的國家級競賽，被譽為台灣農村榮耀的最高殿堂；宜蘭至今已誕生4個金牌農村，分別是展現漁村多元樣貌與客家文化的蘇澳鎮朝陽社區、致力推動茶產業的冬山鄉中山社區、以鐵牛力阿卡遊覽農村聞名的員山鄉內城社區，以及傳承歌仔戲文化的員山鄉結頭份社區。

4個農村社區各具特色，也生產很多農特產品，像是咖啡、柚子醬、醬油、紅茶禮盒、手作工藝等；宜蘭縣政府今舉行「宜蘭農村金好玩」活動，為國慶連假的成果展與市集揭開序幕。

縣府首度帶領農村社區走出宜蘭到縣外策展，並與農業部農村水保署共同合作，將透過兩大主題與民眾見面；主題一是金牌農村成果展，將於10月9日至17日在台北市休閒農業旅遊推廣中心舉辦，以靜態展覽形式，呈現宜蘭各農村社區的產業亮點與特色，包含農產加工、文化創意、休閒體驗等多元面向。

主題二是金好玩市集，10月10日至11日於花博公園花海廣場舉行，現場除匯集大金牌農村外，也規劃20個特色攤位結合宜蘭在地小農、潛力金亮點社區，共同展售農特產品、手作工藝與在地美味。

活動也規劃「滿額DIY體驗」、「滿額抽獎」等，民眾只要消費滿額並於成果展打卡，還能參加加碼抽獎，最大獎可到Apple Airpods；活動相關資訊，歡迎至「書上沒說的水保」或「宜蘭縣政府」官方粉絲專頁查詢。

宜蘭4大金牌農村各具特色與魅力，農特產品與農村文化也相當多元。（記者游明金攝）

圖為結頭份社區生產的大樹公手工釀造醬油等農特產品。（記者游明金攝）

