新北捷運聯開宅有望作青年住宅 市府：將研議可行方案

新北市議員江怡臻在市議會質詢時建議，新北可比照國外案例，將捷運沿線聯開住宅部分規劃為青年出租住宅，讓青年能「住得起、住得穩、住得近」，減輕購屋與通勤負擔。（記者羅國嘉攝）

高房價與高租金讓青年世代背負沉重壓力。新北市議員江怡臻今（7日）在市議會質詢時建議，新北可比照國外案例，將捷運沿線聯開住宅部分規劃為青年出租住宅，讓青年能「住得起、住得穩、住得近」，減輕購屋與通勤負擔。對此，市府城鄉發展局與捷運工程局回應，將研議可行方案。

江怡臻指出，新北捷運目前7線齊發、8線規劃中，沿線有多起聯合開發案，包括三鶯線、土城樹林段及未來的汐東線等，市府除可分回公益設施外，也可取得部分住宅與商辦空間，例如媽祖田站、三峽站、台北大學站及永吉公園站等皆有分回住宅樓層。

江怡臻強調，儘管新北與中央共同推動3.6萬戶社會住宅，但青年居住壓力依然沉重，租金不穩、房價高漲，供給仍不足。建議可活化聯開宅資源，將部分單元出租給青年，以提升城市居住可負擔性與交通便利性。

江怡臻補充，捷運聯開宅的地主與房東皆為市府，若能在財務計畫許可範圍內開放部分單元出租予青年，並放寬相關租屋條件，不僅可提供青年便利居住選擇，也能整合城鄉局與捷運局角色，兼顧財務效益與社會責任。

捷運局長李政安回應，聯開住宅為建設自償經費的重要來源，會依償債進度決定住宅之出售或出租方式，對於部分單元作為青年住宅的建議，樂於研議。

城鄉局長黃國峰也說，捷運聯開案具財務自償需求，目前透過多元取得，包括自行興建都更分回容獎捐贈等，提供新北住都中心做包租代管、社宅出租。至於捷運聯開宅部分作為青年住宅出租的提議，若財務條件允許，將可與住都中心及捷運局三方合作，評估部分住宅作為青年出租用途的可行性。

