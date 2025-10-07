鍾東錦視察明德水庫高空索道等措施 要求業者做好安全措施

明德水庫將有「高空滑索」新玩法，提供膽大遊客新體驗。（民眾提供）

苗栗縣政府再造明德水庫觀光榮景，引進陸、水、空新玩法！海棠島陸域及水域SUP立槳、水上自行車已於6月起營運；碼頭區部分預計11月開始營運，桃竹竹苗首長會議9日將在明德水庫舉辦，並邀請與會人士搭乘遊艇遊湖及體驗相關設施；縣長鍾東錦等人今（7）日前往視察空中自行車、高空索道等運作情形，並乘坐遊艇遊水庫。鍾東錦要求業者一定要做好安全設施，做過很多的測試，並請專家評估過，才能正式對外營運。業者則強調，會做好相關安全措施。

苗栗縣政府近年來推動明德水庫再造，除了爭取中央補助建置中的環湖自行車步道，也分區推動海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，及碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，引進陸、水、空新玩法。海棠島部分，已於6月起營運，提供獨木舟、SUP立槳、水上自行車等遊憩服務。碼頭區部分，則提供遊艇、空中自行車、高空滑索及腳踏車租賃服務，在黃屋伙房附近，規劃有湖畔客家劇院等。

請繼續往下閱讀...

桃竹竹苗首長會議9日將在明湖水漾會議室舉辦，將安排與會人士搭乘遊艇遊湖及體驗SUP立槳等設施，鍾東錦今日率同文觀局長林彥甫等局處長，前往明德水庫碼頭區了解空中自行車及高空索道操作情形。

鍾東錦指出，中苗栗地區有苗栗市火車頭園區、苗栗縣歷史建築苗栗市糧倉修復活化，以及公館鄉客家文學花園等景點，加上明德水庫新的觀光設施，將吸引很多遊客願意來苗栗縣一遊，恢復明德水庫昔日觀光榮景；此外，明德水庫南岸道路，也必須打通，因為這條路已經講了幾10年都沒有做，縣府已進行規劃拓寬。

明德水庫將有「高空滑索」新玩法，業者強調安全性無虞。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法