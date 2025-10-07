消保處查15件市售香品 全數標示不合格

行政院消費者保護處購買15件市售香品，品質檢測符合規定，但標示全部不合格。（消保處提供）

行政院消費者保護處購買15件市售香品，包含線香、盤香、香粉等，品質檢測雖全數符合規定，但標示方面全數不符規定。主管機關已依法查處，業者也全數改正完畢。

民眾祭祀習慣燒香拜拜，或平時有焚香靜心的習慣，行政院消保處與經濟部標準檢驗局合作，針對市售香品進行外觀、重金屬遷移量及甲醛釋出量等品質檢測，並依據商品標示法進行標示查核。

消保處2月購入15件市售香品，包含線香、盤香、塔香、臥香及香粉，品質檢測全數符合規定，但標示查核全數不符合規定。

依據商品標示法第6條，前述香品不符規定情形，包括無中文標示、未標示廠商資訊、原產地、主要成分或材料、國曆或西曆製造年月或年週，以及淨重、容量、數量或度量等。

簡任消費者保護官梁明圳表示，15件未依商品標示法標示的香品，已請主管機關標準局依法查處，標準局已函請地方政府依法限期業者改正，並已改正完畢。

消保處呼籲香品業者，應遵守商品標示法為正確標示，充分揭露資訊；也提醒消費者選購香品時，應留意商品標示，包含廠商資訊、產地、主要成分、製造日期等標示是否完整，切勿購買來路不明或標示不清的商品；此外，燃燒香品時應保持場所空氣充分流通，使用後應洗手。

