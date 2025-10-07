為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    消保處查15件市售香品 全數標示不合格

    2025/10/07 15:33 記者蔡昀容／台北報導
    行政院消費者保護處購買15件市售香品，品質檢測符合規定，但標示全部不合格。（消保處提供）

    行政院消費者保護處購買15件市售香品，品質檢測符合規定，但標示全部不合格。（消保處提供）

    行政院消費者保護處購買15件市售香品，包含線香、盤香、香粉等，品質檢測雖全數符合規定，但標示方面全數不符規定。主管機關已依法查處，業者也全數改正完畢。

    民眾祭祀習慣燒香拜拜，或平時有焚香靜心的習慣，行政院消保處與經濟部標準檢驗局合作，針對市售香品進行外觀、重金屬遷移量及甲醛釋出量等品質檢測，並依據商品標示法進行標示查核。

    消保處2月購入15件市售香品，包含線香、盤香、塔香、臥香及香粉，品質檢測全數符合規定，但標示查核全數不符合規定。

    依據商品標示法第6條，前述香品不符規定情形，包括無中文標示、未標示廠商資訊、原產地、主要成分或材料、國曆或西曆製造年月或年週，以及淨重、容量、數量或度量等。

    簡任消費者保護官梁明圳表示，15件未依商品標示法標示的香品，已請主管機關標準局依法查處，標準局已函請地方政府依法限期業者改正，並已改正完畢。

    消保處呼籲香品業者，應遵守商品標示法為正確標示，充分揭露資訊；也提醒消費者選購香品時，應留意商品標示，包含廠商資訊、產地、主要成分、製造日期等標示是否完整，切勿購買來路不明或標示不清的商品；此外，燃燒香品時應保持場所空氣充分流通，使用後應洗手。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播