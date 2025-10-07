為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    支援花蓮復原 屏縣26位社工2梯次進駐大進國小收容所

    2025/10/07 15:38 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府與花蓮縣政府社工夥伴討論支援分工事項。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府與花蓮縣政府社工夥伴討論支援分工事項。（屏東縣政府提供）

    花蓮縣光復鄉災後兩週，屏東縣政府給予的支援接力進行中，今（7）日上午7時30分出動13位社工前往大進國小收容所，預計支援至10月12日，共將派出26位社工分2梯次進駐。

    屏東縣府社會處長劉美淑今一早於屏東縣政府大門口勉勵出勤社工同仁，提醒務必注意自身安全、補充水份與適當休息，到收容所現場後協助花蓮縣政府復原規劃，共同陪伴與關懷因家園受災的鄉親族人，發揮社工專業。

    劉美淑表示，花蓮光復鄉災害發生後，周春米縣長非常關心，指示縣府團隊動員協力；社會處第一時間即向花蓮縣社會處表達關懷與支援意願，但尊重花蓮縣府的復原工作與任務需求而未貿然出動。而於中秋連假期間，屏縣府接獲花蓮聯繫，希望能協力大進國小避難收容所的管理、災民關懷、物資整理以及社區內民眾的諮詢服務與物資領取。

    劉美淑指出，今日是花蓮大進國小恢復學生上課的第一天，如何於同一場域併行上課與收容開設，更是新的課題。社會處同仁於假日期間立即完成整備，集結26位社會處同仁，由資深科長及督導帶領第一線社工同仁前往支援，2梯次採日夜不間斷輪班方式，13人已出發前往花蓮，與同地社工夥伴協力復原工作。

    屏東縣府表示，自災害發生的第一時間，即派遣特搜大隊前往搶救災民，接著環保局夥伴投入家園清理的工作，災後發生至今第15天，社會處接棒受災民眾避難收容處所的協力工作；縣府經歷過88風災，感念各縣市夥伴的協助、深刻了解復原工作是長期的抗戰，帶著這份心意，陪伴花蓮走過這次災害。

    屏縣府派出第一梯次社工支援花蓮，7日早上從屏東出發。（屏東縣政府提供）

    屏縣府派出第一梯次社工支援花蓮，7日早上從屏東出發。（屏東縣政府提供）

    出勤社工於屏東縣府大廳集結前往支援花蓮。（屏東縣政府提供）

    出勤社工於屏東縣府大廳集結前往支援花蓮。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播