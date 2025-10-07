花蓮縣府沒提前告知「災民被迫睡地下室」 虎爺溫泉會館發聲回應

虎爺溫泉會館強調希望成為第一線救災人員與災後支援者們身心放鬆、恢復力量的後盾。（取自臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月底發生溢流，洪災重創下游光復鄉，位於瑞穗鄉的虎爺溫泉會館在第一時間，開放房間提供部分失去家園的災民暫居。不過有入住災民踢爆，因業者中秋連假期間無法調整部分住房訂單，加上花蓮縣府並未提前告知或提供後續協助，導致他們被迫移至會館地下室暫居，消息引發熱議。

根據《花蓮縣政府全球資訊網》公告，因馬太鞍溪堰塞湖溢流，部分居民需緊急撤離安置，為妥善安置受災民眾，設置2處24小時關懷收容所，並表示虎爺溫泉會館「主動提供48間房間」來收容災民。花蓮縣政府還指出，將於9月30日起，增設「虎爺溫泉渡假莊園設置24小時災民服務諮詢站」，以展現高度社會責任與公私協力精神。

然而，根據《民視》昨（6）日獨家報導，花蓮縣府媒合的虎爺溫泉會館，災後協助收容超過200位災民，然而中秋連假期間，業主無法調整住房訂單，因此有近60位災民被迫移出住別墅或小木屋。不僅如此，災民告訴《民視》記者，縣府沒有事前告知此事，導致他們被無預警移到地下室打通鋪，氣得怒轟「淪為次等公民」。

針對此事，花蓮縣政府農業處長陳淑雯在出席中央前進協調會記者會時，代表縣府回應，指出虎爺溫泉會館第一時間協助災民短期安置，但飯店也會視當天房間的情形做調整；就災民睡在地下室的狀況，據花蓮縣府瞭解是「福慧床」的擺設，且災民已陸續返家或是依親，這部分都有掌握聯繫。

中央協調所總協調官、行政院政委季連成則在記者會建議花蓮縣府，將在虎爺溫泉會館的災民，遷至靠近光復鄉一帶，以便進一步媒合鄰近光復的旅宿或旅館業者優先安置。季連成也強調，已指示民宿協會、觀光局旅遊公會、縣府交通部以及交通部觀光局一起媒合，讓非旅館公會所列管的地點也一起開放，以便災民返回家園或離學校近一點。

虎爺溫泉會館今（7）日下午在臉書粉專發文，表示他們從未有過驅趕災民的行為，也有盡最大努力，協助災民轉介至鄰近飯店，安排更多安置空間。對於被迫暫居地下室的災民，館方表示有提供三餐、床位、隔板、24小時冷氣等服務，盡可能提供按全、舒適的休憩環境，對於外界將此善意誤解為「虐待」或「排斥」，深感遺憾與心疼。

位於花蓮瑞穗鄉的虎爺溫泉會館，在光復鄉發生洪災第一時間，開放房間提供部分失去家園的災民暫居。（圖擷取自「虎爺溫泉會館」臉書粉專）

