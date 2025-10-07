全國數位有線電視連6年響應新北愛心大平台 捐贈物資陪伴弱勢

全國數位有線電視捐贈民生物資，提供新北市街友外展服務中心及中途之家使用。（記者翁聿煌攝）

新北市「好日子愛心大平台」7日獲得全國數位有線電視公司以實際行動關懷弱勢，捐贈口糧、餅乾、泡麵、拖鞋、冷凍即食料理包及衣物等民生物資，提供新北市街友外展服務中心及中途之家使用，讓街友與住民感受社會的溫暖支持。

全國數位有線電視經理陳翔表示，公司已連續6年參與捐贈活動，他表示身為在地媒體，平時傳遞資訊、連結社會，而能進一步透過公益行動回饋地方、協助需要幫助的人，是公司每位員工都深感榮幸的事。

新北市社會局長李美珍感謝全國數位有線電視長期投入公益，自2020年起便持續透過「好日子愛心大平台」捐贈物資，6年來協助無數弱勢家庭與街友，疫情期間更主動捐贈防疫物資，支援第一線醫護人員，不僅把公益放在心上，更用行動實踐，這份堅持與善意難能可貴。

李美珍也呼籲，企業、團體與市民都能加入「新北市好日子愛心大平台」的行列，讓愛心在城市中持續流動，串起更多關懷與希望。

