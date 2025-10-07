為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    暑假國道服務區營收狂飆10億！ 清水8529萬最高

    2025/10/07 15:08 記者吳亮儀／台北報導
    今年7、8月暑假，國道服務區的整體營收高達10.51億元，創歷年新高，以各服務區月平均營業額而言，清水服務區拔得頭籌8529萬元。（資料照）

    今年7、8月暑假，國道服務區的整體營收高達10.51億元，創歷年新高，以各服務區月平均營業額而言，清水服務區拔得頭籌8529萬元。（資料照）

    暑假是家庭旅遊旺季，返鄉與出遊人次大增，一直是國道服務區的重要營運指標。交通部高速公路局今天（7日）公布統計，今年7、8月暑假，國道服務區的整體營收高達10.51億元，創歷年新高。

    高公局說明，7月雖受颱風影響，出遊人次減少，營業額仍有4.93億元；8月則受惠於親子與學生旅次增加，營業額達5.58億元。暑假平均單月營收首度突破5億元大關，達5.26億元，較去年同期成長16.63%。

    以各服務區月平均營業額而言，清水服務區拔得頭籌8529萬元、其次為西螺5481萬元、關西5440萬元、泰安4947萬元、東山3936萬元。而客單價表現突出的前3名都是觀光旅遊導向的服務區，包含蘇澳服務區200元、南投服務區196元、東山服務區195元。

    根據高公局分析，今年暑假車流量與去年同期相當，整體創高營收的主因是消費者購買慾及客單價同步提升所致，這個現象在在顯示國道服務區近年提供多元且優質的服務內容獲得用路人高度認同。

    國道服務區110~114年暑假（7-8月）月平均營業額。（高公局提供）

    國道服務區110~114年暑假（7-8月）月平均營業額。（高公局提供）

    國道服務區114年各月份營業額。（高公局提供）

    國道服務區114年各月份營業額。（高公局提供）

    國道服務區114年暑期（7-8月）月平均營業額前5名/客單價前3名。（高公局提供）

    國道服務區114年暑期（7-8月）月平均營業額前5名/客單價前3名。（高公局提供）

    關西服務區。（高公局提供）

    關西服務區。（高公局提供）

    西湖服務區。（高公局提供）

    西湖服務區。（高公局提供）

