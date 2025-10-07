2025全國運動會在雲林 縣府估「這天」湧逾萬人是交通高峰

18日開幕式將有千人土風舞演出。（圖由雲林縣政府提供）

2025全國運動會在雲林，10月18至23日登場，18日開幕式當天除有千人土風舞、武術表演等，還有選手之夜，預估當天將湧入1.5萬人，是賽事期間交通最高峰。縣府因此規劃道路封閉管制、停車位、免費接駁車等，盼讓民眾觀賽可更順暢通行。

雲林縣府睽違20年，再次承辦全國運動會，預估將逾萬名選手同場競技，而目前全場35項賽事中，已有9項完成比賽。18日開幕式更是重頭戲，縣府預估將湧入1.5萬人。

縣府教育處長邱孝文表示，開幕式當天將有千人土風舞、武術、街舞、夜光龍等表演，都是在地團體演出，呈現出雲林特色，此外更有選手之夜強力接棒熱唱，做為賽事主場館的雲林縣立田徑場，18至21日設有市集，逾百家知名店家齊聚，讓民眾可享用美食。

縣府交工局長汪令堯指出，18日為賽程交通高峰，因此與籌備會交通組規劃交通動線，包含田徑場周邊道路採取封閉管制，考量當地住戶通行，亦將發放通行證，若未領證居民，可拿證件給管制人員查看。此外周邊更有逾2000格汽車、1800格機車免費停車位，還有其餘收費停車場，讓民眾停放。

汪令堯指出，此外更有斗六、斗南車站後站、高鐵區P5、P6停車場，4條免費接駁車路線，從下午2點起，每20分鐘一班，目前已準備共130輛接駁車，將視現場潮人潮機動增開班次，相關交通措施會滾動調整，資訊也能在官網查詢。

縣長張麗善表示，雲林睽違20年再度接下主辦全運會重任，縣府團隊成立6部33工作小組，全力投入籌備，甚至縣府局處長們今起至17日開始吃素，為全運會祈福，希望在賽程中可以提供選手、裁判和教練最完整的服務，感受雲林熱情。

2025全國運動會將於18至23日登場。（記者李文德攝）

開幕式將有武術演出。（記者李文德攝）

