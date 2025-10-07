南投4大社福津貼主動審查 2.4萬戶弱勢家庭受惠

南投縣主動辦理明年4大社福津貼主動審查，民眾免因申辦來回公所奔波。（記者張協昇攝）

南投縣針對今年度（114）具有低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低老人生活津貼等四大津貼資格的縣民，只要不是設籍在戶政事務所者，縣府與公所將自10月下旬起，陸續主動辦理明年資格審查，讓民眾不用再為了申辦津貼而來回奔波，預估約2萬4000戶弱勢家庭受惠。

縣府社會及勞動局（簡稱社營局）表示，考量四大津貼補助對象多數為年長、行動不便者或因工作請假不易，為簡政便民，對於今年12月31日止已具四大津貼補助資格者，縣府與公所將主動審查其明年福利資格，但戶籍在戶政事務所者，因需確認有效的聯絡方式，所以仍須自行到公所辦理。

社勞局也指出，縣府與公所因運用中央建置的審查系統，查調去年度財產所得資料，因此年度收入、動產或不動產等有重大變動的民眾，可於公所通知主動補件期限內，先行提供相關資料供審查，或可待公所與縣府主動審查後，再依通知補充相關證明文件，其餘財產所得無異動的民眾，無需如往年至公所重新填表申請。

此外，明年1月起行政院針對低收入戶等7類經濟弱勢族群將加發生活補助金，提醒低收入戶與中低收入戶，如果提供的撥款帳戶有異動，也請依公所通知於總清查時主動補件，期限內完成帳戶更正，以免影響自身權益。

