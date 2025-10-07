為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國1五股交流道北出匝道工程收尾 高公局：10月提前完成

    2025/10/07 15:01 記者吳亮儀／台北報導
    國1五股交流道北上出口動線調整。（高公局提供）

    國1五股交流道北上出口動線調整。（高公局提供）

    交通部高速公路局今天（7日）說明，「五股交流道增設北出匝道改善工程」已進入最後收尾階段，預計可在10月底前提前完成，等通車前履勘作業完成後，即可開放使用。

    「五股交流道增設北出匝道改善工程」是為了改善國道1號北上主線五股路段平面，以及高架車流交織回堵的長期壅塞問題。新設北出匝道橋啟用後，將有效分流平面與高架車潮，改善五股路段交通瓶頸，既有國1五股北出匝道往新莊方向的旅行速率可由時速35.4公里，提升到時速47.4公里。

    高公局說明，林口往新莊方向行車時間可減少約20分鐘，而新增匝道後新五路（匝道區至楓江路段）約可轉移29%車流量。北出匝道橋通車後，國1平面往五股出口的用路人，須依出口專用及出口預告標誌等指示牌面，於里程「37公里」處駛出主線。

    高架往三重台北車輛，行駛左側車道進入平面第4車道續行北上前往目的地；高架往五股、新莊、泰山出口的用路人，則須在下泰山轉接道匝道時行駛右側車道，至平面後進入集散道駛出國道。

    此外，為確保主線與匝道車流能有效分流並減少交織衝突，泰山轉接道至五股出口路段將透過標線管制，禁止主線車輛駛入出口車道，避免對出口車輛產生干擾，請用路人依據標誌標線及指示牌面行駛。

