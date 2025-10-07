國慶3天連假週五登場 這縣市平均訂房率破7成

全國民宿及旅館假期前2天平均訂房率前三名，依序是連江縣、宜蘭縣、新北市。圖為宜蘭民宿。（記者蔡昀容攝）

週五（10日）開始是國慶三天連假，各地舉辦節慶或季節性活動。交通部觀光署統計，全國民宿及旅館假期前2天平均訂房率前三名，依序是連江縣70.03％、宜蘭縣63.86％、新北市60.44％。

國慶連假10月10日至12日登場。連假首日旅宿訂房率前3名是連江縣71.43％、宜蘭縣68.08％、新北市64.53％。連同基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、屏東縣及台東縣，總計12縣市訂房率超過5成。

連假第二天訂房率前三名，是連江縣68.63％、宜蘭縣59.64％、基隆市57.74％。連同新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣，總計11縣市訂房率超過5成。第三天訂房率前三名，則是連江縣54.97％、台北市43.49％、新北市42.39％。

若是假期前2天的「平均訂房率」，前3名為連江縣70.03％、宜蘭縣63.86％、新北市60.44％。連同基隆市、台北市、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣及台東縣，總計10縣市平均訂房率超過總平均52.96％。

觀光署分析，訂房率較高縣市可能與當地節慶或季節性活動有關，例如台北市國慶大會、台北101國慶展演、桃園市台茂雙十煙火、台中市國慶晚會、南投縣國慶煙火；至於連江縣訂房率居冠原因，當地舉辦馬祖國際藝術島、尚未轉為冬季天氣、房源供給量有限等，都有關聯。

觀光署說明，訂房率由各縣市業者填報，本次數據填報截止時間為連假前一週、10月3日止；許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者也持續接受訂房中，連假實際住房率會比預估高。

