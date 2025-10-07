雙十連假國道疏導措施出爐！ 南投注意國慶焰火管制

國慶日連續假期國道交通管制措施。（高公局提供）

本週五（10日）起緊接著國慶日連續假期，交通部高速公路局今天說明連假期間的國道疏導措施，其中因今年的國慶煙火施放在南投縣，因此南投交流道、服務區要特別注意交通管制。

國慶日假期為3天連假，因前有教師節及中秋節連假分流，高速公路局研判國慶日連假將以觀光旅遊旅次為主，交通量預估為平日1.2倍。其中假期首日（國慶日）當天，南向交通量可達平日1.3倍。

高公局規劃時段性封閉部分匝道、國5北向高乘載管制、調整收費、開放路肩、匝道儀控等疏導措施，視交通狀況機動調整。

另外，今年國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，為免大量車潮影響國道交通，高公局配合活動交通管制，將於10月10日實施管制措施：

一、12時至24時封閉國道3號南投交流道雙向出口、南投服務區聯外便道。

二、封閉國道3號南投服務區至中興路段北向路肩。

高公局研判，10月10日當天15時起，國3草屯至名間路段即可能有車多壅塞情形，並將持續至深夜，因此呼籲請前往觀賞焰火的用路人事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站-交通資訊查詢，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

另外，因國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車的民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。高公局特別提醒，切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上、6千元以下罰鍰。

