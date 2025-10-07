為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙十連假國道疏導措施出爐！ 南投注意國慶焰火管制

    2025/10/07 14:47 記者吳亮儀／台北報導
    國慶日連續假期國道交通管制措施。（高公局提供）

    國慶日連續假期國道交通管制措施。（高公局提供）

    本週五（10日）起緊接著國慶日連續假期，交通部高速公路局今天說明連假期間的國道疏導措施，其中因今年的國慶煙火施放在南投縣，因此南投交流道、服務區要特別注意交通管制。

    國慶日假期為3天連假，因前有教師節及中秋節連假分流，高速公路局研判國慶日連假將以觀光旅遊旅次為主，交通量預估為平日1.2倍。其中假期首日（國慶日）當天，南向交通量可達平日1.3倍。

    高公局規劃時段性封閉部分匝道、國5北向高乘載管制、調整收費、開放路肩、匝道儀控等疏導措施，視交通狀況機動調整。

    另外，今年國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，為免大量車潮影響國道交通，高公局配合活動交通管制，將於10月10日實施管制措施：

    一、12時至24時封閉國道3號南投交流道雙向出口、南投服務區聯外便道。

    二、封閉國道3號南投服務區至中興路段北向路肩。

    高公局研判，10月10日當天15時起，國3草屯至名間路段即可能有車多壅塞情形，並將持續至深夜，因此呼籲請前往觀賞焰火的用路人事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站-交通資訊查詢，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

    另外，因國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車的民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。高公局特別提醒，切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上、6千元以下罰鍰。

    國慶日連續假期國道交通管制措施。（高公局提供）

    國慶日連續假期國道交通管制措施。（高公局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播