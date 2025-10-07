為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    風城野營祭番外篇10/19登場 共享自然文化交織盛會

    2025/10/07 14:40 記者蔡彰盛／新竹報導
    風城野營祭番外篇10/19登場，邀各界共享自然文化交織盛會。（市府提供）

    風城野營祭番外篇10/19登場，邀各界共享自然文化交織盛會。（市府提供）

    延續五月於新竹市大湳雅公園辦理「2025風城野營祭－未來森林」的熱潮，新竹市政府今舉辦「2025風城野營祭－青青番外篇」記者會，宣布活動將於10月19日在香山區青青草原浪漫登場。市府表示這次活動將露營氛圍由公園延伸至更廣闊的草原，打造極致的戶外沉浸式體驗，並搭配親子互動遊戲與特色野餐市集，將為市民帶來一場秋日盛典。

    城銷處說明，此次活動是繼五月大湳雅公園活動後的番外篇，場域來到更廣闊的青青草原，規劃多重亮點，全面提升市民的參與體驗，將由交響樂團帶來氣氛絕佳的草地音樂會。現場亦設有特色市集並提供野餐道具租借，同時安排羽毛球、飛盤、泡泡秀、氣球姐姐與魔術表演等親子互動體驗，讓大小朋友都能盡情同樂。為便利民眾抵達會場，市府特別安排交通接駁車，解決停車不便問題。

    城銷處補充，活動將於13日中午12時開放線上報名，前200名完成報名的民眾可獲得限量版野餐墊，增添參與驚喜。邀請市民朋友，把握難得的草原音樂會與星空電影體驗，揪親朋好友一同來青青草原享受秋日野餐的愜意與美好。詳細活動資訊可追蹤「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁（ https://www.facebook.com/seeinghsinchu ）查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播