風城野營祭番外篇10/19登場 共享自然文化交織盛會

風城野營祭番外篇10/19登場，邀各界共享自然文化交織盛會。（市府提供）

延續五月於新竹市大湳雅公園辦理「2025風城野營祭－未來森林」的熱潮，新竹市政府今舉辦「2025風城野營祭－青青番外篇」記者會，宣布活動將於10月19日在香山區青青草原浪漫登場。市府表示這次活動將露營氛圍由公園延伸至更廣闊的草原，打造極致的戶外沉浸式體驗，並搭配親子互動遊戲與特色野餐市集，將為市民帶來一場秋日盛典。

城銷處說明，此次活動是繼五月大湳雅公園活動後的番外篇，場域來到更廣闊的青青草原，規劃多重亮點，全面提升市民的參與體驗，將由交響樂團帶來氣氛絕佳的草地音樂會。現場亦設有特色市集並提供野餐道具租借，同時安排羽毛球、飛盤、泡泡秀、氣球姐姐與魔術表演等親子互動體驗，讓大小朋友都能盡情同樂。為便利民眾抵達會場，市府特別安排交通接駁車，解決停車不便問題。

城銷處補充，活動將於13日中午12時開放線上報名，前200名完成報名的民眾可獲得限量版野餐墊，增添參與驚喜。邀請市民朋友，把握難得的草原音樂會與星空電影體驗，揪親朋好友一同來青青草原享受秋日野餐的愜意與美好。詳細活動資訊可追蹤「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁（ https://www.facebook.com/seeinghsinchu ）查詢。

