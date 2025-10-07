基市旭川河上3連棟 議長童子瑋拋拆除議題、提安置方案

民進黨籍基隆市議長童子瑋（圖左）今天（7日）中午參加媒體人黃光芹（圖右）主持的「中午不開匯」，拋出有條件拆除基隆市旭川河上3連棟建物。（圖片為匯流新聞網提供）

被視為2026基隆市長選舉民進黨熱門人選的基隆市議長童子瑋，今天（7日）中午參加媒體人黃光芹的網路節目「中午來開匯」受訪，童子瑋主動拋出拆除基隆市旭川河上3連棟（明德、親民、至善）建物與東岸高架橋，童子瑋指出，3連棟住戶持有房屋所有權，並無土地所有權，市府應編列預算進行拆屋補償，並找出公有地興建中繼宅安置住戶，還給基隆市區難得水域空間。

童子瑋說，民眾所熟悉的崁仔頂魚市，是很多小漁船補魚後，將船駛進旭川河靠泊，漁民靠著駁坎將一簍一簍魚貨挑上岸，將漁貨在今天的崁仔頂魚市販售；由於基隆市中心土地資源極少，過去40幾年前因很多靠碼頭工作的移民人口湧入，當時的政府才會在基隆第二條人工運河-旭川河的河面上興建3棟建物，分別命名為明德大樓、親民大樓與至善大樓，位在海洋廣場對面的明德、親民、至善3棟大樓相連，基隆人習慣稱為「3連棟」。

請繼續往下閱讀...

童子瑋進一步指出，這棟大樓已有45年以上的歷史，1、2樓以商家為主，3樓、4樓則多是工會與住家，這3棟大樓分屬博愛里、新店里及仁德里。他個人詢問過3個里里長都同意，也支持將3棟樓予以拆除，還給市民原來的旭川河樣貌；當然，包括一旁的東岸高架橋因年代久遠，原本已經列為危橋，但是經過補強工程後，仍能使用，有許多民眾也希望能夠拆除。

童說，包括旭川河上的3連棟與東岸高架橋拆除的意見，都只是他個人想法，還必須進一步請專家做規畫評估，並納入各界建議，最重要就是要編列預算讓僅有建物所有權的住戶拿到拆遷補償費，另外，政府應該找到一塊公有地興建中繼宅，安置現有拆遷戶。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法