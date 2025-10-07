移居集集發5000！首月入籍逾百人 估明年重返「萬人鎮」

南投集集鎮推出「Long Stay移居禮金」，只要入籍就可獲5000元，9月推出後首月遷入118人，單月增加91人，人口數來到9684人。（記者劉濱銓攝）

南投集集鎮近年人口數跌破1萬人，集集鎮公所9月起推出「Long Stay移居禮金」專案，只要入籍就可獲得5000元，經統計1個月來的變化，9月共遷入118人，人口數來到9684人，較8月9593人增加91人，若持續推進，明年元月就有望破萬重返「萬人鎮」，對此，公所表示，將持續觀察人口消長，也盼讓民眾認識集集宜居環境，提振在地產業與觀光發展。

集集鎮近年因出生下滑與人口外移，導致人口數從2023年一路下探跌破萬人，公所為提振地方經濟與產業，9月起推出「Long Stay移居禮金」，只要到明年5月底遷入戶籍，或初設籍於集集，並在明年8月31日仍在籍，就可獲得5000元禮金，盼重返萬人大關，惟此舉也被質疑是撒錢救人口，透過守住萬人人口，以保住目前既有的11席鎮代席次。

集集鎮長吳大村表示，集集環境優美、交通便利，是非常適合居住的城鎮，過去吸引不少退休族移居、定居，為讓集集持續發展，盼能維持一定規模的人口數，才有助地方向中央爭取建設經費，也能藉此讓外界更認識集集，願意造訪進而提振觀光。

公所說，9月遷入118人、遷出19人，再扣除出生、死亡的人口數，集集人口從上月9593人增加91人，來到9684人，若依此進度，可望到明年元月就破萬人，後續會持續觀察變化，並適時宣傳移居專案，帶動小鎮人口與發展。

