新太源第二代王婷乙辦產地開放活動 駁鶯歌陶瓷老街沒人潮

新北市陶次瓦代代合作會主辦鶯歌產地開放日活動明起登場，「新太源」第二代王婷乙（右）與新旺集瓷品牌總監吳佳樺（左）合影。（記者黃政嘉攝）

新北市陶次瓦代代合作會主辦「2025鶯歌產地開放日」明起連5天舉辦，今年以「窯土尚青」為主題，策劃「街區導覽」、「陶藝市集」與「鶯歌桌宴」3大活動，邀民眾走進產地，認識在地工廠。鶯歌花紙轉印大廠「新太源」第二代王婷乙盼藉活動扎根新世代，讓鶯歌文化再被看見，並反駁鶯歌陶瓷老街沒人潮一事。

網友日前提及假日來鶯歌陶瓷老街，覺得人潮冷清，擔任陶次瓦代代合作會監事的王婷乙今受訪說到，看到消息「其實蠻傷心的。」她說，當地業者認為大環境經濟低迷，不是只有鶯歌老街人潮變少，鶯歌陶瓷業者休假多是週一、二，且鶯歌老街人潮大部分是下午漸漸出現，不是沒有人潮，而鶯歌美食跟其他地方老街相比確實較少，大家來到鶯歌做陶瓷也需花上1、2小時，說真的，「街上沒什麼人潮是蠻合理的事。」

她表示，「窯土尚青」Young Blood, Made in Yingge的精神，是著重在新世代，尚青有新鮮、創新的涵義。去年嘗試藉「窯廠導師計畫」進入鶯歌地區4間小學，由窯廠師傅擔任導師，帶孩子做陶瓷，從無到有，進而認識產銷一條龍的過程，今年活動再擴大成8個班級，共8窯廠業者參與計畫，學生做好的成品，會一起在10月10日的陶藝市集販售，所得將回饋給班級學生，讓孩子了解陶藝品的價值。

「一個人走較快，一群人可以走得更遠。」王婷乙說，產地開放日以整個鶯歌產地為舞台，讓外地人看見鶯歌的能量。以她為例，做活動也影響到父母看法，她說，老一輩以前做生意像閉門造車，同業都是競爭對手，不能理解同業變成夥伴、一起籌備活動，年輕一代的想法是「整個地方好，大家才會一起好。」現在父母也默默支持她。

