    首頁 > 生活

    公館圓環中秋連假後首上班日 網曬塞車照喊「蔣不聽！大塞車」

    2025/10/07 17:04 即時新聞／綜合報導
    民眾直擊中秋連假結束後首上班日，公館圓環附近依舊塞爆（@billychen1/Threads授權提供）

    台北市政府將羅斯福路與基隆路口的公館圓環改成正交路口，9月29日啟用上路，進入觀察期第9天，今（7日）適逢中秋連假後首個上班日，車流再度引發關注。北市交控中心指出，今日早上尖峰車流量雖大，但與改造前相差不多，整體交通仍屬可控。然而，民眾實際體感卻不如官方說法，直呼「蔣不聽，讓新北市往台北大塞車是怎麼回事」

    一名網友今日在「Threads」發文表示，上午8時45分左右開車經過公館圓環，過去不需要等紅燈的路段如今直接等起來，並點出問題在於「公車從外側進來，又沒有地下道，又要等紅綠燈，又要跟左轉車卡在十字路口，以上你跟我說不會塞車…？」

    他直言，「蔣不聽，讓新北市往台北大塞車是怎麼回事」還補充，沿路看到至少7名員警在場指揮交通，還不包含義交。貼文一出引來不少討論，有網友轉貼藍委徐巧芯「你只是在等紅燈」的過往發言截圖。

    也有人諷刺「這已經第幾天了，瘋」，原Po則回應，「通常塞一天，大家會開始往別的地方擠，接著就會有人洗說『沒有塞』，但其實只是塞到別的地方」。還有民眾擔憂指出，「這還是好天氣，如果是下雨天就更精彩了，讓時間來驗證吧！」

    另一名網友則表示早上8點經過時車不算多，原Po則分析，「感覺是一陣一陣，只要前面交通指揮不好（自己不負責算了一下大約14個指揮交通人員）或者突然公車變多，再或者改道的人突然不改，就塞起來。自己體感是機車會往中間，加上公車也在地面，然後汽車又在外側三道，其實體感更加危險…。」並感嘆，令人失望的是，長時間都走那條路，本來不需要等3至4個紅綠燈，現在卻要，改走水源那邊也是車變多」。

