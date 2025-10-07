花蓮災民「被迫睡溫泉會館地下室」 教師揭「那對夫妻」吃人血饅頭惡行

災後協助收容於200位災民的虎爺溫泉會館，近日被爆出因花蓮縣府未事前告知，導致部分災民被迫睡地下室，消息引起關注。（圖擷取自「虎爺溫泉會館」臉書粉專）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月底發生溢流，重創下游光復鄉，當地災後復原工作仍在繼續，協助收容200位災民的虎爺溫泉會館，被爆出因花蓮縣府未事前告知，導致部分災民被迫睡地下室，消息引起關注。對此，同為光復鄉受災戶花蓮教師的劉哲瑋，發聲力挺溫泉會館，同時揭露花蓮縣府「那對夫妻」吃人血饅頭的惡行。

劉哲瑋今（7）日下午在個人臉書帳號「Lâu Thiat Uí」發文，指出位於花蓮瑞穗鄉的虎爺溫泉會館被媒體報導，收容災民「被迫睡在地下室」的情況，並非業者的問題，「這間溫泉飯店第一時間伸出援手接收災民，結果花蓮縣政府發新聞稿指虎爺溫泉化身諾亞方舟...等，但花蓮縣政府根本沒有提供什麼幫助。」

劉哲瑋提到，近來正逢中秋連假，虎爺溫泉會館很多房間早被遊客下訂，為了不被遊客留下負評，業者只能請災民到地下室暫居，「請問，花蓮縣政府給予這家熱心、愛心業者什麼幫助？完全沒有」，接著他分享業者在上月29日的發文，當時業者主動徵義工、義煮、環境清潔人員或行動餐車進駐，以及各種餐具用品與食材。

劉哲瑋指出，他不解為何一家民間企業伸出援手幫助收容災民，結果卻要「自己出來找資源」，當時有好友私訊他此事，他立即加入分享這則訊息，虎爺溫泉會館發文隔天順利募得所需物資與人力，「請問，花蓮縣政府到底在幹嘛？季將軍昨天在記者會詢問人數，結果還是說不清楚...連災民造冊到現在都沒做好，到底搞什麼東西！」

劉哲瑋提到，中央前進協調會記者會，花蓮縣政府派農業處長代打，而非民政處長、社會處長，因為民政處長明良臻在大罷免期間，「違法查水表」被檢方起訴，5月請辭處長，但明良臻在8月回鍋縣府擔任簡任機要秘書，處理首長機密性業務，「因此，目前花蓮縣沒有民政局長，只有代理局長。這種荒唐的事一直存在花蓮縣政府。」

劉哲瑋還列出，今年爆出花蓮縣政府官員威脅礦業業者、體育工程弊案、罷免查水表案的9名官員，非但沒有真正下台，反而全數「班師回朝」，甚至進入縣長幕僚核心，「那對夫妻（傅崐萁與徐榛蔚）從頭到尾都在幹嘛？討錢：一下200億、一下600億，擋物資花錢買便當，今天傅崐萁在國會跟行政院長討11萬便當錢。」

劉哲瑋痛批，徐榛蔚在總統賴清德面前提台南經驗，卻是要「討防水擋板」，「徐縣長這次水淹1至2層樓，你是要居民蓋城牆嗎？」，另秀出花蓮縣政府首長、局處主管名單，指出裡面多少有問題的人，被檢舉後仍回到縣府任職，導致花蓮人不敢發聲，一發聲接著就會被針對，「吃人血饅頭，花蓮人看清楚，他們根本不在意你們。」

劉哲瑋秀出花蓮縣政府首長、局處主管名單，指出裡面多少有問題的人，被檢舉後仍回到縣府任職，導致花蓮人不敢發聲。（圖擷取自劉哲瑋臉書、資料照，本報合成）

