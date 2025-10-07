為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮賑災善款累積金額破10億！ 百萬以上捐款近90筆

    2025/10/07 14:23 記者林志怡／台北報導
    單筆百萬以上捐款。（賑災基金會提供）

    單筆百萬以上捐款。（賑災基金會提供）

    花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，9月30日就已達成5億元的募款目標，10月6日累計捐款金額已破10億元，總筆數超過28.5萬筆，且截至10月7日止，合計撥款4億7365萬元至衛福部帳戶。

    賑災基金會說明，賑災基金會統計，截至10月6日23時59分，累計捐款金額達到新台幣10億0734萬9656元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣6億3337萬3334元，Line Pay捐款累積金額達新台幣2億5601萬2400元，四大超商捐款累積金額達新台幣1億1796萬3922元。

    捐款筆數方面，總計達到28萬5446筆，其中以Line Pay通路為大宗，達到17萬2390筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的5萬7536筆，四大超商的5萬5520筆。

    行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平臺，由內政部、交通部、經濟部、農業部、衛生福利部、環境部、金融監督管理委員會、原住民族委員會與賑災基金會等單位派員進駐，整合多項措施，以迅速確實的提供災民服務，在平臺營運期間皆派員進駐，提供受災民眾諮詢賑助相關事宜。

    賑災基金會表示，目前所募得善款分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」三個類別。截至10月7日止，合計撥款4億7365萬元至衛生福利部帳戶，配合「行政院災後慰助服務站」一站式服務受理民眾申請及迅速撥款。

    此外，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」期間為114年9月25日至114年10月24日止，為期一個月，目前累積金額已逾10億元，但仍會持續開放民眾捐款至10月24日。

    花蓮善款捐款情況。（賑災基金會提供）

    花蓮善款捐款情況。（賑災基金會提供）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流災害賑助核給一覽表。（賑災基金會提供）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流災害賑助核給一覽表。（賑災基金會提供）

